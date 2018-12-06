Владимир Познер объяснил, почему процветает коррупция

Телеведущий считает, что потеря веры началась еще в советское время. В какой-то момент «все развалилось», и «в общем, оказалось, что все, что говорили <в СССР>, все, что обещали, — все это было вранье собачье», пояснил журналист.

«Ну, а как человек реагирует, когда понимает, что его обманули? <…> Ну тогда я буду жить так, как я хочу, и к чертовой матери всех остальных», — сказал Познер.