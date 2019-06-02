Владимир Познер попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»

Российский телеведущий, журналист Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». На сайте сообщается, что одна из причин этого — «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», пишет РИА Новости.

Также на сайте говорится, что Познер участвовал «в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытках легализации аннексии АР Крым».

Сайт «Миротворец» обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Сайт не является официальным ресурсом. В базу данных также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Ранее в базу данных «Миротворца» внесли Ксению Собчак из-за посещения ею Крыма в апреле 2014 года. По данным «Миротворца», Собчак якобы оправдывала «оккупацию» Крыма. Однако сама телеведущая позже заявляла, что считает полуостров украинской территорией, пишет РИА Новости.