Власти нашли способ бороться с обманом граждан при установке счетчиков

Ранее с такой инициативой в правительство обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Ее представители предложили публиковать перечень сертифицированных компаний на официальном портале госуслуг.
Общественники считают, то нужно вести обязательное информирование людей о сроках эксплуатации приборов и случаях мошенничества. По мнению экспертов, создание такого реестра поможет населению, но издержки по его ведению могут быть переложены на жильцов.
Когда создадут реестр, неизвестно.