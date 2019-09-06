Власти нашли способ бороться с обманом граждан при установке счетчиков

Министерство строительства и ЖКХ поддержало идею создания реестров организаций, имеющих право заниматься заменой счетчиков электроэнергии, воды и газа. Это позволит бороться с обманом населения при замене подобных приборов, пишет газета « Известия » со ссылкой на ведомство.

Ранее с такой инициативой в правительство обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Ее представители предложили публиковать перечень сертифицированных компаний на официальном портале госуслуг.

Общественники считают, то нужно вести обязательное информирование людей о сроках эксплуатации приборов и случаях мошенничества. По мнению экспертов, создание такого реестра поможет населению, но издержки по его ведению могут быть переложены на жильцов.

Когда создадут реестр, неизвестно.