Власти назвали суммы страховых выплат для заразившихся COVID-19 врачей в Алтайском крае

Если на рабочем месте медики заразятся коронавирусом и это станет причиной временной нетрудоспособности, страховая сумма составит 68 811 рублей, сообщили в краевом оперштабе.
Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, выплата будет больше.
В списке заболеваний и осложнений — острые респираторные инфекции, вирусная пневмония, инфекционный миокардит, легочный отек, сепсис, эмболия и тромбоз артерий, токсическое поражение печени и другие.
Также власти утвердили порядок расследования страховых случаев. Он призван помочь оперативно назначать компенсации пострадавшим медработникам.