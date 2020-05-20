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Жизнь

Власти назвали суммы страховых выплат для заразившихся COVID-19 врачей в Алтайском крае

Федеральное правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники получат единовременную страховую выплату. Документ опубликован на сайте кабмина.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин.

Если на рабочем месте медики заразятся коронавирусом и это станет причиной временной нетрудоспособности, страховая сумма составит 68 811 рублей, сообщили в краевом оперштабе.

Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, выплата будет больше.

В списке заболеваний и осложнений — острые респираторные инфекции, вирусная пневмония, инфекционный миокардит, легочный отек, сепсис, эмболия и тромбоз артерий, токсическое поражение печени и другие.

Также власти утвердили порядок расследования страховых случаев. Он призван помочь оперативно назначать компенсации пострадавшим медработникам.

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