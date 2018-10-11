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Власти Нью-Йорка разрешили указывать в документах третий пол

Мэр Нью-Йорка официально разрешил указывать третий пол в свидетельстве о рождении, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. На таком решении долго настаивали активисты-трансгендеры.

Документы.
Документы.
СС0

Нью-Йорк стал пятым городом в США, где разрешили указывать третий пол. Это означает, что люди, которые не могут отнести себя к мужчинам или женщинам, имеют право подать письменное заявление, чтобы им изменили запись о половой принадлежности в свидетельстве о рождении на «третий пол».

Третий пол будет называться «X», сообщает РИА Новости со ссылкой на газету AM New York. После того, как новый закон вступит в силу, медицинская справка для смены пола на «X» в свидетельстве о рождении не потребуется. При этом третий пол невозможно будет выбрать при рождении ребенка.

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