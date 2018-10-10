Власти прокомменитровали информацию общественников о зловонной реке у сахарного завода на Алтае

10 октября власти Павловского района направили комиссию в Черемное, где по информации общественной организации «Гражданский патруль» возле местного сахарного завода «все в зеленой жиже очень неприятного запаха, который разносится по всему селу». После публикации этой информации в алтайских СМИ, администрация района решила разобраться с произошедшим.

Как рассказал представитель «Гражданского патруля» Игорь Берг, общественники обнаружили трубу, из которой поступают стоки, якобы похожие на отходы свекольного производства. Информация Берга сопровождалась видео со зловонной жидкостью, часть которой стекает в местное озеро.

9 октября общественники обратились в Росприроднаднадзор и Роспотребнадзор, а также природоохранную прокуратуру.

Специалисты администрации проверили сообщение и пришли к выводу, что завод в происходящем не виноват.

Из сообщения павловских властей:

По результатам выезда получена информация, что завод работает в штатном режиме, поля фильтрации предприятия не заполнены. На видеосъемке, опубликовано в СМИ снят природный ручей. Часть села Черемное, где расположен сахарный завод, характеризуется высоким залеганием грунтовых вод. За селом болотистая местность. Контролирующие органы нарушений экологической обстановки в 2018 году не выявляли. Информация, приведенная в СМИ не находит подтверждения в действительности.

Ранее руководство завода сообщало altapress.ru, что у них имеются результаты проверок, которые показали, что предприятие не загрязняет сточными водами округу.

А еще в 2016 году в Черемном уже возникали разговоры о неприятном запахе в окрестностях завода. Руководивший в то время «Черемновским сахарным заводом» директор Анатолий Стовба заявлял, что неприятный запах в окрестностях Черемного исходит не от складируемого жома, а от фекалий, которые канализационными стоками доставляются на поля фильтрации местного перерабатывающего предприятия.

На заводе пояснили, что у населенного пункта нет своих фильтрационных полей. По договору с заводом «продукция жизнедеятельности» села стекается по канализации к фильтрационному полю завода.