Впервые за 360 лет стрелки компаса на нулевом меридиане укажут на «истинный Север»

В течение ближайших двух недель стрелки компасов в Гринвичской королевской обсерватории укажут на «истинный Север». Это означает, что впервые за три с лишним столетия «магнитный Север» и «истинный» совпадут, сообщает Британская геологическая служба.

Северные понятия

«Истинный» — это географический Север, направление на Северный полюс. «Магнитный» — Север, на который указывает стрелка магнитного компаса. Он находится в сотнях километров от географического и постоянно «дрейфует».

Смещение

По данным геологической службы, «магнитный» смещался со скоростью около 20 км в год. Поэтому линия нулевого склонения приближалась к Гринвичу, что постепенно вело к сокращению разрыва между «истинным Севером» и «магнитным», пишет РБК.

Совсем скоро для Гринвичской королевской обсерватории направление на эти полюса совпадет — стрелка магнитного компаса в этой точке Земли укажет прямо на «истинный Север».

После чего начнет постепенно отклоняться к Востоку.

Системы навигации

«Данное событие, конечно, не повлияет на функционирование космических систем навигации — GPS и ГЛОНАСС. Но есть одно „но“. В морских судах и авиации в случае сбоя электронных систем навигации по спутникам пилоты и мореходы опираются на экстренную магнитную навигацию — ориентирование по магнитному компасу в соответствии со специальной картой для ориентации по магнитному полюсу (картой магнитного склонения). Но, дело в том, что такие карты необходимы обновлять каждые пять лет. В случае, если пилот или мореход будет смотреть на старую карту — самолет или судно элементарно собьется с маршрута», — объяснил агентству директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

Полюс смещается к Сибири

Российский геофизик, академик РАН Виталий Адушкин пояснил, что речь идет о совпадении, при котором магнитные стрелки компасов впервые более чем за три с половиной века укажут на «истинный», географический Север: впервые за 360 лет «компасный Север» и географический совпадут.

«Однако произойдет это только в точке нулевого меридиана, где расположена Гринвичская королевская обсерватория». Он добавил, что «колеблющийся в разные стороны магнитный полюс Земли сейчас стал аномально удаляться в сторону Сибири — новосибирских островов и Ямала», сказал академик.

#Полюснаш

В сторону Сибири быстрыми темпами смещается Северный полюс. Это наблюдение вынудило сотрудников Национального центра экологической информации США опубликовать свой доклад раньше срока.

С 1831 года в канадской Арктике северный магнитный полюс сдвинулся на 2,3 тысячи км в сторону Сибири.

Арктика. СС0.

В последние годы магнитный полюс смещался со скоростью в 55 км в год (в 2000 году он сместился на 15 км).

По данным ученых, в 2017 году северный магнитный полюс пересек линию перемены даты и постепенно уходил из канадской Арктики, смещаясь к Сибири.

Северный магнитный полюс представляет собой условную точку, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, на него указывает стрелка компаса.

Ранее сообщалось, что исследователи прогнозируют переворот земной оси. Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.