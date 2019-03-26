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28 марта 0°C

Медики роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора об их зарплатах

Медики родильного дома в Салавате (Башкирия) рассмеялись и зааплодировали, услышав данные о своих средних официальных зарплатах. Это произошло во время встречи с членом совета по правам человека при президенте РФ Наталией Евдокимовой. Однако директор медучреждения Альбина Фатыхова считает, что медики действовали по заранее спланированному сценарию, информирует Ura.news.

Роддом Салавата, коллектив сотрудников после выступления директора о зарплатах вступает в профсоюз "Действие".
Роддом Салавата, коллектив сотрудников после выступления директора о зарплатах вступает в профсоюз "Действие".
vk.com/id526586021

На собрании медицинского коллектива роддома присутствовала представитель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова. Она и задала вопрос о получке.

«У врачей средняя зарплата 61,2 тысячи, у неонатологов — 66,5, у акушеров — 35,4, у детских медсестер — 29,5, у младшего медперсонала 21,3 тысячи рублей», — заключила главврач.

Почему они рассмеялись

Эти сведения вызвали смех и даже аплодисменты — медики считают, что оглашенные директором сведения далеки от действительности. Корреспондент UFA1.RU связалась с врачом медучреждения и выяснила, сколько получают медики на самом деле.

«Я работаю на ставку в женской консультации. Моя зарплата без родовых сертификатов составляет примерно 18−22 тысячи рублей. Стаж работы в здравоохранении свыше 10 лет, категория вторая. Родовые сертификаты — это стимулирующая выплата, она зависит от количества сертификатов, выданных моим беременным в прошлый месяц.

Санитарки получают по МРОТ или на 2−3 тысячи выше МРОТ. Моя акушерка с большим стажем работы вместе с сертификатами получает около 18−20.

60 тысяч, наверное, получает заведующий реанимацией. Но она живёт на работе. По часам почти 3 ставки получается. Это каждый день в дневное время и через день ночные дежурства. Врач с высшей категорией, которая по часам вырабатывала почти две ставки вместе с сертификатами, получала примерно 35 тысяч.

Что думает директор роддома

Директор медучреждения Альбина Фатыхова пояснила, что она говорила о размере средних заработных плат по больнице.

«Это их право — выражать свои эмоции. Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель», — приводит слова Фатыховой радиостанция «Говорит Москва».

При этом Фатыхова отказалась назвать минимальный и максимальный пороги их зарплат, сославшись на конфиденциальность, но также и не назвала схему, по которой высчитывается средний размер ежемесячных выплат.

Что происходит в роддоме?

Роддом в Салавате отдали в частные руки в концессию в 2017 году. Представители компании «УК Медма» в рамках концессионного соглашения обязались модернизировать здание и установить новое медицинское оборудование.

В начале года активисты Общероссийского народного фронта Башкирии заявили, что передача единственного в Салавате родильного дома в частные руки — недостаточно продуманное решение, которое негативно сказалось на доступности медицинской помощи и ухудшило условия труда медработников. Страничка роддома во «ВКонтакте» сообщает, что многие сотрудники после этой встречи вступили в межрегиональный профсоюз медиков «Действие», который в последнее время набирает силу.

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