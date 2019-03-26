Медики роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора об их зарплатах

Медики родильного дома в Салавате (Башкирия) рассмеялись и зааплодировали, услышав данные о своих средних официальных зарплатах. Это произошло во время встречи с членом совета по правам человека при президенте РФ Наталией Евдокимовой. Однако директор медучреждения Альбина Фатыхова считает, что медики действовали по заранее спланированному сценарию, информирует Ura.news .

На собрании медицинского коллектива роддома присутствовала представитель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова. Она и задала вопрос о получке.

«У врачей средняя зарплата 61,2 тысячи, у неонатологов — 66,5, у акушеров — 35,4, у детских медсестер — 29,5, у младшего медперсонала 21,3 тысячи рублей», — заключила главврач.

Почему они рассмеялись

Эти сведения вызвали смех и даже аплодисменты — медики считают, что оглашенные директором сведения далеки от действительности. Корреспондент UFA1.RU связалась с врачом медучреждения и выяснила, сколько получают медики на самом деле.

«Я работаю на ставку в женской консультации. Моя зарплата без родовых сертификатов составляет примерно 18−22 тысячи рублей. Стаж работы в здравоохранении свыше 10 лет, категория вторая. Родовые сертификаты — это стимулирующая выплата, она зависит от количества сертификатов, выданных моим беременным в прошлый месяц. Санитарки получают по МРОТ или на 2−3 тысячи выше МРОТ. Моя акушерка с большим стажем работы вместе с сертификатами получает около 18−20. 60 тысяч, наверное, получает заведующий реанимацией. Но она живёт на работе. По часам почти 3 ставки получается. Это каждый день в дневное время и через день ночные дежурства. Врач с высшей категорией, которая по часам вырабатывала почти две ставки вместе с сертификатами, получала примерно 35 тысяч.

Что думает директор роддома

Директор медучреждения Альбина Фатыхова пояснила, что она говорила о размере средних заработных плат по больнице.

«Это их право — выражать свои эмоции. Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель», — приводит слова Фатыховой радиостанция «Говорит Москва».

При этом Фатыхова отказалась назвать минимальный и максимальный пороги их зарплат, сославшись на конфиденциальность, но также и не назвала схему, по которой высчитывается средний размер ежемесячных выплат.

Что происходит в роддоме?

Роддом в Салавате отдали в частные руки в концессию в 2017 году. Представители компании «УК Медма» в рамках концессионного соглашения обязались модернизировать здание и установить новое медицинское оборудование.

В начале года активисты Общероссийского народного фронта Башкирии заявили, что передача единственного в Салавате родильного дома в частные руки — недостаточно продуманное решение, которое негативно сказалось на доступности медицинской помощи и ухудшило условия труда медработников. Страничка роддома во «ВКонтакте» сообщает, что многие сотрудники после этой встречи вступили в межрегиональный профсоюз медиков «Действие», который в последнее время набирает силу.