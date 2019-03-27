Все алтайские ТЭЦ СГК примут участие в международной акции «Час Земли»

«Час Земли» — международная акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.
В 2019 году акция пройдет 30 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени, когда по всему миру миллионы людей отключат свет и электроприборы в своих квартирах, на предприятиях и различных общественных объектах.
Впервые алтайские предприятия СГК приняли участие в самой массовой экологической акции в мире в 2015 году, тогда первой стала Барнаульская ТЭЦ-3, идею подхватили работники предприятия, которые также отключили освещение у себя дома.
В 2017 году к акции присоединилась Барнаульская ТЭЦ-2, а в 2019 году — Бийская ТЭЦ.
- на Барнаульской ТЭЦ-3 будет отключена подсветка стелы на въезде к станции, вывеска на главном здании и значительная часть наружного освещения;
- на Барнаульской ТЭЦ-2 также отключат подсветку стелы и световую вывеску предприятия;
- на Бийской ТЭЦ энергетики отключат главную вывеску и вспомогательное наружное освещение.
5фактов об акции
- Первый «Час Земли» был организован в Австралии в 2007 году;
- В 2019 году международная акция состоится в 13-й раз;
- Участники — более 2 миллиардов человек в 188 странах;
- В 2018 году была отключена подсветка более 18 000 архитектурных памятников в мире;
- В 2018 году в России к акции присоединились 170 городов страны.