Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
131

Все алтайские ТЭЦ СГК примут участие в международной акции «Час Земли»

Алтайские теплоэлетростанции Сибирской генерирующей компании уже в 5 раз станут участниками акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». В эту субботу, 30 марта, на станциях будут отключены вывески и дополнительное освещение, которое не влияет на производственные процессы и безопасность работы сотрудников.

«Час Земли» — международная акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

В 2019 году акция пройдет 30 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени, когда по всему миру миллионы людей отключат свет и электроприборы в своих квартирах, на предприятиях и различных общественных объектах.

Впервые алтайские предприятия СГК приняли участие в самой массовой экологической акции в мире в 2015 году, тогда первой стала Барнаульская ТЭЦ-3, идею подхватили работники предприятия, которые также отключили освещение у себя дома.

В 2017 году к акции присоединилась Барнаульская ТЭЦ-2, а в 2019 году — Бийская ТЭЦ.

  • на Барнаульской ТЭЦ-3 будет отключена подсветка стелы на въезде к станции, вывеска на главном здании и значительная часть наружного освещения;
  • на Барнаульской ТЭЦ-2 также отключат подсветку стелы и световую вывеску предприятия;
  • на Бийской ТЭЦ энергетики отключат главную вывеску и вспомогательное наружное освещение.

5фактов об акции

  1. Первый «Час Земли» был организован в Австралии в 2007 году;
  2. В 2019 году международная акция состоится в 13-й раз;
  3. Участники — более 2 миллиардов человек в 188 странах;
  4. В 2018 году была отключена подсветка более 18 000 архитектурных памятников в мире;
  5. В 2018 году в России к акции присоединились 170 городов страны.
  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость