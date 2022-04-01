Все по-взрослому. Молодые социалисты Алтайского края избрали нового лидера

Открытие собрания, как и полагается, было очень торжественным — под Гимн Российской Федерации, в исполнении одной из активисток алтайского отделения МСР Анны-Марии Инганес-Софии Феличи фон Райхенбах-Панкевич. После проникновенного выступления будущего политика, ребята послушали наказы, как они сами сказали «своих старших товарищей».

Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев был рад, что партийные ряды пополняются новыми, интересными, целеустремлённым и амбициозными людьми. Он отметил, что партия в крае готова сегодня дать ребятам все инструменты, чтобы расти.

Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru

«На старте все равны, а дальше — это труд каждого из вас», — дал пищу для размышлений и выводов ребятам Александр Терентьев, отметив, что партия очень нуждается в молодом поколении. «Хотелось, чтобы вы были очень бескомпромиссными в вопросах ответственности за нашу родину, большую и малую. Это самое главное, — подчеркнул политик. — Продать себя легко, а назад уже не вернёшь». Александр Терентьев пожелал ребятам удачи, настойчивости, а также оставаться порядочными и честными людьми. «Спасибо, что вы с нами! Будьте достойны слова справедливость», — сказал лидер алтайских социалистов.

Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru

Поддержала ребят и Председатель Координационного совета МСР Анастасия Павлюченкова, отметив, что региональное отделение партии в Алтайском крае обладает уникальным опытом подготовки молодых кадров. К примеру, фракция социалистов в Барнаульской городской Думе в полном составе — выходцы из молодёжки. Анастасия Павлюченкова призвала ребят пользоваться опытом старших партийцев и почаще к ним приставать с вопросами, идеями и проектами.

Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru

Пригласила она их и к сотрудничеству с федеральным отделением МСР. В частности, рассказала, что этим летом будет организована учеба для муниципальных кандидатов. «Даже если вы не будете баллотироваться, можете подать заявку и участвовать — это даст вам возможность понять, как делаются выборы, — отметила социалист. — Вы должны брать ответвенность за себя и за ваше будущее. Мы здесь не только для того, чтобы все стали депутатами. Не все хотят ими быть, и это нормально. Мы здесь, чтобы менять страну к лучшему! Вы должны работать как одна команда. Не перекладывать ответственность на руководителя, которого вы выберите».

Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru

По словам Анастасии Юрьевны, ребята встали на путь, который приведет их в реальную политику. Также она предложила последовать примеру ряда регионов и начинать развивать сеть справедливых молодежек в Алтайском крае.

Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru

Депутат АКЗС, руководитель аппарата РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Евгения Боровикова отметила, что край уже начал создавать эту сеть. Даже на собрании есть представители из Панкрушихинского, Ключевского, Зонального и Бийского районов, г. Бийска и Новоалтайска. «В недалёком будущем мы овладеем всеми муниципалитетами края», — поддержала своих «птенцов» Евгения Анатольевна, ведь именно она будет куратором и наставником молодых социалистов в Алтайском крае.

Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru Общее собрание. Источник: altai.spravedlivo.ru

После приветственных слов гостей были рассмотрены вопросы повестки собрания. Делегаты тайным голосованием избрали на два года Председателя Совета — им стал Тимофей Тавлетчин. Сформировали Совет, в который помимо председателя вошли Анна Жильцова, Елизавета Тюпенкова, Анна-Мария Инганес-София Феличи фон Райхенбах-Панкевич, Софья Дорцвейлер, Илья Сурков и Семён Гылка. И выбрали ревизора РО МСР — Захара Торычева.