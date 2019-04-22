Встречаем Пасху подарками

Это праздник, который символизирует возрождение. Нарядные куличи, пасхи, крашеные яйца, подарки — главные атрибуты праздника.

Банк Акцепт приготовил много интересных вариантов «драгоценных» подарков. Это и давно вышедшие и уже широко известные монеты, и совсем новые. Монеты с иконами, изображениями мадонн, монеты в форме пасхальных яиц, инкрустированные кристаллами. Монеты с витражными вставками.

Дарите родным и близким подарки!

Будем рады видеть вас во всех офисах Банка!