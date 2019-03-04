Встречай весну в движении: «Мария-Ра» начинает регистрацию на лыжный марафон и закрывает сезон

В этот же день в Алтайском крае состоится долгожданный, увлекательный и самый массовый лыжный марафон «Черемное — Барнаул». В прошлом году в нем приняли участие около 1200 любителей активного зимнего отдыха. На этот раз компания «Мария-Ра» вместе с партнерами «Трассы здоровья» ожидают еще больше физкультурников на старте и финише.
Доставка участников марафона «Черемное — Барнаул» будет организована централизовано на комфортабельных автобусах с 7.00 до 8.00 от лыжной базы «Динамо» до стартового сектора в селе Черемное. При этом «марафонцы» получат возможность сдать свои вещи в гардероб, поставить собственный автомобиль на стоянку в специально отведенные парковочные места, а с собой в автобус взять только лыжи и самое необходимое.
Для бронирования мест в автобусах необходимо до 15 марта оплатить взнос участника в размере 150 рублей. Сделать это можно на кассе в любом из 1097 магазинов «Мария-Ра». При оплате вам будет выдан регистрационный чек, который в дальнейшем предъявляется при посадке в автобус. Для тех, кто планирует добраться до стартовой площадки самостоятельно, взнос равен 100 рублям.
Старт лыжного марафона будет производиться от села Черемное с 9.00 до 10.00. Финишный сектор на базе «Динамо» будет встречать «марафонцев» до самого последнего участника. 50-километровая трасса проложена по красивейшему хвойному лесу, который, как известно, называют «легкими Барнаула». Стиль — свободный. По трассе будут развернуты 4 пункта питания и отдыха.
Всех, кто преодолеет дистанцию 50 км, ждут самые разнообразные подарки и сувениры от организаторов.
Справка
Официальными партнерами Дня здоровья и марафона вместе с «Мария-Ра» являются компании: Fischer, «Бахетле», «МегаФон», «Русский хлеб», «Орими», «ВелКен» (торговая марка «ЗумЗум») и этот список продолжает пополняться.
Информационные партнеры: «Алтапресс», «Катунь 24», «Алтайская правда».
17 марта не отсиживаемся дома! Встречаем весну в движении!
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