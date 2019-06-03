Вступили в силу новые правила автотюнинга

Автомобилистам для тюнинга своей машины по закону, который вступил в силу с 1 июня, теперь придется обращаться за разрешением в ГИБДД со всеми документами, в том числе с заключением технической экспертизы.

В качестве разъяснений к вступившему в силу закону указывается, что до этого момента не было четких правил оформления автомобиля, который переделали или доработали (это, к примеру, любимые российскими водителями кенгурины, лебёдки, дополнительный обвес и др.).

Теперь же автовладелец, прежде чем начать задуманную модернизацию своего «мустанга», должен прийти в ГИБДД и там получить на это разрешение. С собой у него уже должны быть приготовленные для данной процедуры документы. В их числе — предварительный вывод технической экспертизы. Данное заключение можно заказать в одной из множества испытательных лабораторий. Подобный документ может стоить от 2,5 до 6 тысяч рублей, расценки имеются на сайтах любой из соответствующих лабораторий.

На втором этапе, уже после проведения автотюнинга транспортного средства, машину нужно вновь отогнать в ГИБДД, где ее осмотрят, проведут ряд проверок и выдадут нужное свидетельство. Но в некоторых случаях могути отказать. К примеру, если идентификационный номер испорчен, разрешённая масса превышена, изменена колёсная база, проведена замена (полная или частичная) кузова, также нельзя заменять шасси на комплектующие, не предусмотренные маркой транспортного средства, пишет pronedra.ru.