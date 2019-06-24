ВЦИОМ: почти половина россиян настроена против четырехдневной рабочей недели

Около половины россиян не поддерживают введение четырехдневной рабочей недели, следует из данных опроса ВЦИОМ . Таких респондентов оказалось 48%.

Больше всего выступающих против нашлось среди жителей небольших населённых пунктов в 100−500 тыс. человек (52%), а также городов с населением 500−950 тыс. человек (50%). Также этот ответ выбрали опрошенные 60 лет и старше (58%).

К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%). Ещё 17% заявили, что им все равно, а 6% - затруднились ответить, передает РИА Новости.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Премьер Дмитрий Медведев ранее на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.