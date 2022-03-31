Взрывать лед на реках подготовились в Алтайском крае

Сотрудники отработали все этапы процесса, чтобы отладить взаимодействие взрывников, летчиков и специалистов ГОЧС.
Участие в учениях принимали представители предприятий «Кузбасспецвзрыв», «Алтайские авиалинии» и Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае.
Профилактические взрывы позволяют нарушить структуру льда, разрушить огромные ледяные пласты, мешающие нормальному движению воды в нужном направлении.
А 24 марта губернатор Виктор Томенко провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оценил готовность специалистов МЧС к стихии.