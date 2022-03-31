1 апреля
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Жизнь

Взрывать лед на реках подготовились в Алтайском крае

В акватории Оби у Барнаула спасатели провели тренировку по проведению взрывных работ, сообщили в ГУ МЧС по Алтайском уркаю.

Взрыв льда.
Взрыв льда.
22.mchs.gov.ru

Сотрудники отработали все этапы процесса, чтобы отладить взаимодействие взрывников, летчиков и специалистов ГОЧС.

Участие в учениях принимали представители предприятий «Кузбасспецвзрыв», «Алтайские авиалинии» и Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае.

Профилактические взрывы позволяют нарушить структуру льда, разрушить огромные ледяные пласты, мешающие нормальному движению воды в нужном направлении.

А 24 марта губернатор Виктор Томенко провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оценил готовность специалистов МЧС к стихии.

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