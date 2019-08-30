Анна Седокова пришла в ужас от дикой очереди в государственный детский сад

Певица Анна Седокова — мать троих детей. У звезды подрастают дочери Алина и Моника, а также сын Гектор. Младшему ребенку певицы в апреле исполнилось два года, и артистка решила подыскать для сына государственный детский сад. До этого Гектор ходил в частное заведение.

«Сегодня пошла в государственный садик. Огромный, новый, рядом с домом! По сравнению с ценой, которую я платила за наш садик, 1500 рублей в месяц показались мне ничем. И такая красота! Пришла в сад, записалась на прием. Мне сразу сказали, что в такие садики очередь по 2 года. Я подумала: „Не может быть“. Захожу — и мне объясняют, что да, нужно записаться на сайте госуслуг, встать в очередь и ждать. Я спросила, как быть. Мне посоветовали, чтобы ускорить процесс, обратиться к министру», — пишет артистка на своей странице в соцсети.

На этом «удивления» звезды не закончились.

«Выходя из садика, спросила, сколько деток в группе, мне сказали, что 30, а преподавателей — 2. И тут я представила себе 30 Гекторов на 2 преподавателя. И решила, что звонить министру не буду. И что нам точно рановато еще туда», — поделилась звездная многодетная мать, пишет letidor.ru.

В конце концов Анна Седокова решила не звонить не отдавать пока ребенка в детский сад, но на всякий случай попросила номер министерского телефона, пишет mail.ru.

И обратилась с вопросами к родителям: «Мамочки мои, вы за какие садики? Частные или государственные? Что делать, если у тебя нет связей, как устроить ребёнка в нормальный сад? И может у кого-то все же найдётся телефон министра на всякий случай»…