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Жизнь
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YouTube ввел новые ограничения

Сервис YouTube ввел запрет на публикацию на сайте видео с пранками или челленджами, которые угрожают жизни человека. Информация о новых ограничениях опубликована в разделе вопросов и ответов, пишет «Российская газета».

YouTube.
YouTube.
gompix.ru

Для примера администрация сервиса перечисляет недавние челленджи — Fire Challenge, Tide Pod Challenge, Bird Box Challenge и другие. В них главные герои на камеру занимаются опасными для жизни и здоровья вещами, а потом публикуют ролики.

Также под запрет попадают видео с жестокими розыгрышами — пранками, когда жертва может решить, что находится в опасной для жизни ситуации. Кроме того, нельзя размешать ролики, где дети испытывают серьезный стресс.

Авторам видео и создателям каналов дают два месяца, чтобы удалить нежелательный контент. Затем администрация YouTube будет заниматься этим самостоятельно. За неоднократное нарушение новых правил канал будут блокировать.

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