Юбилейный Забег младенцев пройдет в ТРЦ «Пионер»

20 октября 2018 г. с 15.00 до 20.00 в ТРЦ «Пионер» (пр-т Ленина, 102-в, 4-й этаж, фуд-корт) состоится юбилейный 20-й краевой Забег младенцев для детей 0−2 лет.

Юные спортсмены на скорость будут преодолевать дистанцию 5 метров. Самые младшие участники — ползком, а более старшие легкоатлеты — бегом и через «препятствия».

Все участники получат памятные подарки и дипломы. Обязательно всем достанутся воздушные шарики! А победителям — спортивные награды: медали за 1,2,3 места в «пятерках», кубки, грамоты и ценные призы!

Помимо основных подарков, традиционно в каждой возрастной категории вручаются призы за лучший костюм участника, самую яркую группу поддержки и самую необычную приманку!

Забег младенцев. Источник: ТРЦ «Пионер» Забег младенцев. Источник: ТРЦ «Пионер»

Всех гостей праздника ждет веселая семейная шоу-программа, игровая зона для малышей, интерактивные площадки для детей всех возрастов, а также приятные сюрпризы в честь юбилейного Забега! Будет очень весело!

Приятным бонусом будет профессиональная фотосъемка у ярких и стильных фотозон, розыгрыши ценных призов среди участников Забега, море позитива, эмоций и невероятного настроения!

Отчеты со всех Забегов можно будет посмотреть по ссылке: mamochki22.ru/proekty/43-zm.

Забег младенцев. Источник: ТРЦ «Пионер»

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А после веселого мероприятия можно будет заглянуть на третий этаж торгового центра и найти для своих малышей много качественных и красивых вещей! Лучшие товары для самых маленьких и деток постарше ждут вас в «Детском мире», отделе «Саша», «Республика KIDS», «Familia», «Кроха», «Стрекоза», «Мадагаскар», а также в отделах любимых брендов «INCITI KIDS», «H&M», «SELA» на втором этаже торгового центра.

ТРЦ Пионер — отличное место для интересного семейного досуга и удачного шоппинга!

Мы ждем вас!