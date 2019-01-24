Юные лесоводы установили кормушки для птиц в ленточных борах

В Мамонтовском заказнике свои усилия объединили два школьных лесничества — «Вита» и «Знатоки природы». На двоих они изготовили 40 новых кормушек. Найти для них подходящее место помог местный егерь. Он подсказал в каком направлении и на какой высоте их лучше развесить. В Панкрушихинском заказнике новые скворечники установили ребята из школьного лесничества «Хранители леса». Они разместили домики по маршруту экотропы «Белая глинка». Кстати, у «Хранителей леса» в заказнике уже есть на попечении две кормушки и планируется установка еще двух домиков для дрозда и мухоловки.

Подкормка птиц — это добрая традиция, приучающая детей заботиться о братьях наших меньших. По словам руководителей лесничеств, школьники кормят птиц минимум раз в неделю. «Ребята очень любят ходить в лес. Здесь они получают возможность ухаживать и наблюдать за птицами, а также чувствовать значимость проделанной работы», — отметила руководительница школьного лесничества «Хранители леса» Оксана Арсеньева.

Ребята из школьных лесничеств мастерят кормушки для птиц. Источник фото ЛХК «Алтайлес»

Михайлов Юрий Евгеньевич,

доктор биологических наук , заведующий кафедрой экологии , природопользования и защиты леса Уральского государственного лесотехнического университета:

Лес — это не только деревья, а сложный биогеоценоз, который объединяет множество разнообразных живых организмов. На их разнообразии держатся вся биосфера, все экосистемы, и лес здесь не исключение. Все обитатели леса вносят свой вклад в жизнедеятельность и устойчивость лесной экосистемы. Но не всё так просто в природе. В условиях современного изменения климата чаще происходят экстремальные явления, засухи, пожары, ветровалы, которые ведут к ослаблению древесных растений. А ослабленные деревья не могут сопротивляться нападению вредоносных насекомых и поражению болезнями. Однако лес, как и любая экосистема, способен к саморегуляции. Конечно, когда вспышка вредителей уже произошла, насекомоядные птицы и хищные насекомые с ней не справятся. Но их роль не в этом. Постоянно поедая, например, гусениц и выкармливая ими птенцов, лесные птицы регулируют численность вредоносных насекомых, и тем самым предотвращают возникновение вспышек. Известно, что только семь пар птиц с выведенными птенцами на одном гектаре леса за сезон уничтожают порядка 6 миллионов насекомых, и из них треть относятся к вредоносным. Привлечение в леса птиц — это самый древний и эффективный лесозащитный метод. К сожалению, у нас о нем почему-то часто забывают. Или уже весной вспоминают про развешивание скворечников и дуплянок. Но ведь зимой насекомоядные птицы тоже требуют заботы, особенно те, которые не улетели на юг, например, синицы. Им сложно найти растительный корм в зимнем лесу, поэтому сейчас подкармливать птиц особенно актуально.

Ребята из школьных лесничеств смастерили кормушки для птиц. Источник фото ЛХК «Алтайлес»

Подчеркнем, школьные лесничества — это движение юных лесоводов с полувековой историей в Алтайском крае. Ребята изучают жизнь леса, участвуют в конкурсах, проводят научные исследования. Многие из участников школьных лесничеств выбирают профессию лесовода и возвращаются работать в родные лесные поселки. Всего на базе компании «Алтайлес» действует более 20 школьных лесничеств с численностью более 400 ребят.