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За что осудили Давидыча и чем он известен?

В Москве суд 19 октября приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» и блогера Эрика Давидыча Китуашвили к 4 годам 8 месяцам колонии. Его признали виновным в мошенничестве со страховками и отмывании денег, передает РИА Новости.

Эрик Давидыч Китуашвили.
Эрик Давидыч Китуашвили.
instagram.com

За что осудили Давидыча?

Китуашвили (больше известный как Давидыч) инсценировал хищения застрахованных дорогих автомобилей. Среди них были Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. По подложным документам он получал страховое возмещение за якобы украденные автомобили, а потом отмывал эти деньги. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей, пишет Лента.Ру.

Кто такой Эрик Давидыч и чем он известен?

Эрик Китуашвили родился в 1981 году. Известность он приобрел в 2009 году, когда основал сайт Smotra.ru и тогда же начал вести блог в ютьюбе. Особой популярностью пользовался раздел «Давидыч на охоте», где автор проекта выкладывал скандальные ролики с участием сотрудников ГИБДД.

В десятке самых популярных видео на SmotraTV — «Давидыч на охоте. Часть № 6». Эпизод демонстрирует, как сотрудники полиции после неудачной попытки потребовать взятку с лидера сообщества «Смотра» пытались уехать от блогера со включенными мигалками, несколько раз пересекая двойные сплошные. Видео собрало 4,5 миллиона просмотров на YouTube. После этого началось противостояние стритрейсеров и московской ГИБДД.

Сторонники Китуашвили уверены, что дела против него возбудили за попытки разоблачения коррупции в МВД.

Также Давидыч громко засветился в 2014 году в истории с охотой на банду ГТА. Тогда по трассе «Дон» прокатилась серия жестоких убийств. Китуашвили собрал около 150 стритрейсеров и устроил охоту на бандитов.

Вооруженные помощники Давидыча останавливали подозрительные машины, требовали водителей показать содержимое багажника. Некоторых водителей они избивали. Бандитов в итоге поймали полицейские, хотя Китуашвили заявлял, что это его заслуга.

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