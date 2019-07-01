За неделю в Алтайском крае утонули 11 человек

Нехватка проверенных, оборудованных по всем правилам пляжей — одна из основных проблем, которую важно решить в рамках профилактической работы, отметил госинспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев.
Официально разрешено купаться в Алтайском крае на 52 пляжах. Они находятся на территории только пяти городов и 17 районов, в остальных их просто нет.
«В том числе и в городе Рубцовске нет ни одного пляжа, при этом население купается на так называемых стихийных пляжах на реке Алей. Напомню, что ряд трагических случаев на воде зарегистрирован именно там» — отметил Субочев.
Мобильные спасательные посты помогут не допустить трагедий на воде, считают в МЧС. Уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева добавила, что побороться с этой проблемой помогут специально созданные родительские патрули.
«В 120 населенных пунктах региона такая работа проведена: сформированные группы из трех-четырех человек в жаркую погоду проходят по местам стихийного отдыха, выявляют случаи безнадзорного пребывания на них детей, ведут разъяснительную работу. Участники групп — педагоги, представители администраций, обычные граждане», — рассказала она.
Напомним, 28 июня стало известно, что в поселке Кировский в Смоленском районе пропали двое восьмилетних детей. Их вещи нашли на берегу реки, спасатели ведут поисковые работы.
В Рубцовске в реке Алей обнаружили тела двоих мужчин. Один, как предполагают очевидцы, купался на набережной и утонул. Другой, рыбак, возможно почувствовал себя плохо и упал в воду.