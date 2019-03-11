Заблудившаяся в алтайском лесу девушка вышла на связь

Девушка, которая пропала в Каменском районе 9 марта, сама позвонила участковому и сообщила, что с ней все в порядке. Она утверждает, что сейчас находится в Барнауле, куда уехала с рыбаками, которых встретила по дороге, пишут «Каменские известия».

Напомним, несколько дней назад девушка звонила по номеру экстренных служб и рассказала, что шла в Аллак со станции Плотинной и заблудилась. Пропавшая выходила на связь каждые полчаса до 4 утра, однако после этого звонки прекратились. Девушку искали полицейские, спасатели и волонтеры.

В ночь с 9 на 10 марта участники поисков обследовали обширную территорию от станции Плотинная до Мысков. Они регулярно подавали звуковые сигналы, включали сирены и проблесковые маячки, фары, но результата это не дало.

В полиции сообщили, что, по предварительной версии, сельчанка поздно вышла из дома из-за конфликта с сожителем. Издание отмечает, что информация о местонахождении девушки известна только с ее слов.