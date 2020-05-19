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Жизнь

Замдиректора алтайского агротехникума подозревают во взятке «в размере МРОТ»

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении замдиректора по внебюджетной деятельности Каменского агротехнического техникума, сообщает региональный СК

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Замдиректора подозревают в «получении должностным лицом взятки за незаконные действия».

«В апреле 2018 года заместитель директора получил от слушателя, получающего дополнительное профессиональное образование, взятку в размере 12 тысяч рублей за незаконные действия», — рассказали в СК.

Речь идет о выдаче «в нарушение установленного порядка свидетельства о прохождении обучения без фактического посещения занятий и сдачи экзамена».

По уголовному делу проводится весь комплекс следственных действий.

Ранее сообщалось про сибирскую таможенницу, получавшую шесть лет взятки, которые в общей сумме «смешные».

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