Затраты: что делать, когда уже «все сократили»

Практика показывает, что участники уходят с тренинга с запасом идей на два-три года вперед. С идеями и пониманием, как их внедрять здесь и сейчас.
Как это происходит
Каждый участник в течение двух дней семинара прорабатывает статьи расходов своего предприятия, опираясь на:
- Основные концепции управления затратами, «заземленные» до конкретных инструментов.
- Специальный метод поиска идей: «4 стратегии управления затратами».
- Примеры, примеры, массу примеров из различных отраслей. Здесь и проверенная «классика», и нестандартные решения
- Обсуждения и работу в малых группах, обмен опытом.
- Исчерпывающий материал, ориентированный не на финансистов, а на «управленцев», нефинансовых менеджеров и специалистов.
Подробности программы опубликованы на сайте «Магис Бизнес». Там же — информация об актуальных ценах на участие и возможность забронировать билет.
Внимание!
4 сентября «Магис Бизнес» организует бесплатный вебинар для бизнес сообщества от Зои Стрелковой «Расходы компании: что с ними делать, когда уже «все сократили».
Это отличный способ получить новую полезную информацию, которая поможет в развитии вашего бизнеса, узнать больше о спикере, убедиться в том, что двухдневный семинар — выгодное вложение средств, и задать Зое ваши вопросы.
Также вы получите:
- пример для производственной компании: за счет чего можно снизить расходы, чтобы не испортить продукт,
- пример для торговой компании: где искать резервы снижения затрат и ликвидности,
- пример для всех: что делать с расходами управленческих и обеспечивающих подразделений («тащить» тяжело, сокращать — опасно).
Зарегистрироваться на вебинар: webinar.ru
Зоя Стрелкова:
Прибыль бизнеса — это выручка минус затраты. Если не заниматься затратами, вы упускаете из виду половину экономики своего бизнеса. Предоставленные сами себе, затраты ведут себя как сорняки на грядке — разрастаются, и в итоге могут погубить весь «урожай», то есть прибыль.
Чего хочет от нас клиент? Адекватную, а еще лучше — низкую цену. Для нас ресурсы постоянно дорожают, но клиенты за это платить не хотят. Российский бизнес уже давно не страдает «ожирением». Время, когда можно было взять и сэкономить 30%, прошло. Теперь затратами нужно заниматься системно и кропотливо. Иначе нам в ценовой конкуренции не победить.
Узнайте всё о семинаре-практикуме и вебинаре по тел.: +7 (3852) 529−759