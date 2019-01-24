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Жизнь
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Мэрия и епархия договорились, как пройдет передача барнаульского планетария церкви

Здание Кресто-Воздвиженской церкви, в которой работает барнаульский планетарий, 24 января договорились передать РПЦ. Мэрия, планетарий и алтайская епархия подписали соответствующее соглашение. Само здание официально передадут в марте. Однако, согласно договоренностям, светское учреждение останется в здании до 2021 года.

Здание барнаульского планетария.
Здание барнаульского планетария.
altapress.ru

Как уточнил глава Барнаула Сергей Дугин, приходу Кресто-Воздвиженской церкви передали здание и земли под ним. Власти обязаны были сделать это в первом квартале 2019 года согласно предыдущим договоренностям и закону о передаче религиозным организациям имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Мэр объявил: стороны договорились о том, что планетарий останется на своем месте еще на 2 года. За это время городские власти должны найти и подготовить помещение, в которое переедет учреждение.

Отец Сергий,
митрополит Барнаульский и Алтайский:

Документ соответствует духу времени, законодательства и христианского милосердия. Последнее предполагает, что нельзя за счет неудобства и лишений других решать свои проблемы. Документ — плод долгих согласований — оговаривает условия, которые призваны успокоить общественность и юридически закрепить устраивающие всех положения.

Почему здание передали РПЦ?

Напомним, в 2014 году власти утвердили план, в соответствии с которым здание планетария должны были передать церкви до марта 2019 года.

Осенью 2018 года тему бурно обсуждала общественность. Барнаульцы начали собирать подписи с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки, а Сергей Шнуров опубликовал на странице Instagram стих на эту тему. Он отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.

Директор планетария Павел Ягодкин говорит, что учреждение не держится за старое здание — оно плохо приспособлено для нужд организации. Однако куда переедет планетарий, пока не известно. Самым вероятным вариантом называют здание бывшего кинотеатра «Родина».

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