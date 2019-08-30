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Жаркий сентябрь в Веселкино: дни рождения от 2000 руб. и бесплатные посещения!

Лето пролетело, но это не повод расстраиваться! Впереди прекрасный осенний месяц — сентябрь, и множество приятных сюрпризов от города развлечений Веселкино!

Жаркий сентябрь в Веселкино.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Фото предоставлено рекламодателем.

День Знаний близко! Отметь его по полной в Веселкино!

В программе:

  • веселая развлекательная программа,
  • научное шоу,
  • творческие мастер- классы,
  • игротека от «МосИгры»,
  • языковые мастер-классы,
  • праздничная дискотека!

Приходите и оторвитесь перед школой по полной!

Встречаемся в Веселкино (ТРЦ GALAXY, 3 этаж) 1 сентября 2019 года, в 13.00!

Жаркий сентябрь в Веселкино.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Фото предоставлено рекламодателем.

Продлеваем праздник и встречаемся 2 сентября в Веселкино после торжественных школьных линеек!

В программе: праздничная дискотека с аниматором! Начало в 12.00!

Жаркий сентябрь в Веселкино.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Фото предоставлено рекламодателем.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Фото предоставлено рекламодателем.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Фото предоставлено рекламодателем.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Фото предоставлено рекламодателем.

Сентябрь богат на Дни рождения!

Отпразднуй событие в Веселкино в будни от 2000 руб.

В программе:

  • получасовой мастер-класс или квест,
  • зона празднования в подарок на 2 часа,
  • бесплатный вход для родителей (1 ребенок — 1 родитель).

Входной билет на каждого ребенка (до 10 человек) оплачивается отдельно: 500 руб. — безлимит.

Подробности на сайте www.veselkinodrc.ru или по телефону: 579−479.

Жаркий сентябрь в Веселкино.
Жаркий сентябрь в Веселкино.
Фото предоставлено рекламодателем.

И долгожданная новость!

16 сентября 2019 года Веселкино вновь распахнет свои двери для школьников. Дни открытых дверей и бесплатное посещение города развлечений начинаются!

Для кого?

Для школьников 1−4 классов

Как попасть?

Собрать группу (от 15 человек)
Забронировать дату и время по телефону WhatsApp: 8 903 911 0015 (Анна)

Начало учебного года — прекрасный повод встретиться в Веселкино!

Пр.Строителей, 117, ТРЦ GALXY, 3 этаж. Т.579−479

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