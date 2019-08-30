Жаркий сентябрь в Веселкино: дни рождения от 2000 руб. и бесплатные посещения!

Лето пролетело, но это не повод расстраиваться! Впереди прекрасный осенний месяц — сентябрь, и множество приятных сюрпризов от города развлечений Веселкино!

День Знаний близко! Отметь его по полной в Веселкино!

В программе:

веселая развлекательная программа,

научное шоу,

творческие мастер- классы,

игротека от «МосИгры»,

языковые мастер-классы,

праздничная дискотека!

Приходите и оторвитесь перед школой по полной!

Встречаемся в Веселкино (ТРЦ GALAXY, 3 этаж) 1 сентября 2019 года, в 13.00!

Жаркий сентябрь в Веселкино. Фото предоставлено рекламодателем.

Продлеваем праздник и встречаемся 2 сентября в Веселкино после торжественных школьных линеек!

В программе: праздничная дискотека с аниматором! Начало в 12.00!

Жаркий сентябрь в Веселкино. Фото предоставлено рекламодателем. Жаркий сентябрь в Веселкино. Фото предоставлено рекламодателем. Жаркий сентябрь в Веселкино. Фото предоставлено рекламодателем. Жаркий сентябрь в Веселкино. Фото предоставлено рекламодателем.

Сентябрь богат на Дни рождения!

Отпразднуй событие в Веселкино в будни от 2000 руб.

В программе:

получасовой мастер-класс или квест,

зона празднования в подарок на 2 часа,

бесплатный вход для родителей ( 1 ребенок — 1 родитель).

Входной билет на каждого ребенка (до 10 человек) оплачивается отдельно: 500 руб. — безлимит.

Подробности на сайте www.veselkinodrc.ru или по телефону: 579−479.

Жаркий сентябрь в Веселкино. Фото предоставлено рекламодателем.

И долгожданная новость!

16 сентября 2019 года Веселкино вновь распахнет свои двери для школьников. Дни открытых дверей и бесплатное посещение города развлечений начинаются!

Для кого?

Для школьников 1−4 классов

Как попасть?

Собрать группу (от 15 человек)

Забронировать дату и время по телефону WhatsApp: 8 903 911 0015 (Анна)

Начало учебного года — прекрасный повод встретиться в Веселкино!

Пр.Строителей, 117, ТРЦ GALXY, 3 этаж. Т.579−479