Жаркий сентябрь в Веселкино: дни рождения от 2000 руб. и бесплатные посещения!

День Знаний близко! Отметь его по полной в Веселкино!
В программе:
- веселая развлекательная программа,
- научное шоу,
- творческие мастер- классы,
- игротека от «МосИгры»,
- языковые мастер-классы,
- праздничная дискотека!
Приходите и оторвитесь перед школой по полной!
Встречаемся в Веселкино (ТРЦ GALAXY, 3 этаж) 1 сентября 2019 года, в 13.00!
Продлеваем праздник и встречаемся 2 сентября в Веселкино после торжественных школьных линеек!
В программе: праздничная дискотека с аниматором! Начало в 12.00!
Сентябрь богат на Дни рождения!
Отпразднуй событие в Веселкино в будни от 2000 руб.
В программе:
- получасовой мастер-класс или квест,
- зона празднования в подарок на 2 часа,
- бесплатный вход для родителей (1 ребенок — 1 родитель).
Входной билет на каждого ребенка (до 10 человек) оплачивается отдельно: 500 руб. — безлимит.
Подробности на сайте www.veselkinodrc.ru или по телефону: 579−479.
И долгожданная новость!
16 сентября 2019 года Веселкино вновь распахнет свои двери для школьников. Дни открытых дверей и бесплатное посещение города развлечений начинаются!
Для кого?
Для школьников 1−4 классов
Как попасть?
Собрать группу (от 15 человек)
Забронировать дату и время по телефону WhatsApp: 8 903 911 0015 (Анна)
Начало учебного года — прекрасный повод встретиться в Веселкино!
Пр.Строителей, 117, ТРЦ GALXY, 3 этаж. Т.579−479