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Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Известный французский актер, гражданин России Жерар Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, сообщает «РБК. Новосибирск».

Лукашенко научил Депардье косить траву.
Лукашенко научил Депардье косить траву.
www.belta.by

2 декабря Жерар Депардье приехал в Новосибирск. По словам Юлии Мосман, на вторник у актера запланирована официальная встреча с губернатором региона Андреем Травниковым.

«Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания. Также в планах съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с Первым каналом», — сообщила Мосман.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Российский паспорт именитому французу вручал лично президент Владимир Путин.

11 января 2013 года артисту было присвоено звание «Почетный удмурт», а 25 февраля он стал почетным гражданином Чеченской Республики.

В России Депардье предоставили жилплощадь в нескольких регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил актеру пятикомнатную квартиру на 27-м этаже одного из зданий высотки «Грозный-Сити». Квартира у киноактера есть и в Саранске, где Депардье зарегистрирован.

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