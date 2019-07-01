Жильцы пятиэтажки в Барнауле боятся за жизнь из-за опасной стены

Управляющая компания «Центральная» опечатала трещину, однако это не успокоило барнаульцев. «Дождь похоронит первого же прохожего», — переживают жильцы.
В УК altapress.ru рассказали, что повреждение находится на опорной стенке которая по сути подпирает сама себя. На нее поставили «маяки», в течение недели проследят за состоянием конструкции.
Если будет «прослеживаться динамика дальнейшего разрушения», то ее демонтируют совсем.
«Все оперативные действия предприняты», — подчеркнули в управляющей компании.
Опасную стенку взяли под контроль, угрозы для жизни людей нет, успокоили коммунальщики.