1 апреля
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Жизнь

Житель Алтая украл у женщины картину, диван и искусственную елку и отнес другой женщине

В Алтайском крае по горячим следам раскрыли кражу различных предметов из частного дома, сообщает региональное МВД.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

С жалобой в полицию обратилась 45-летняя жительница одного из сел Каменского района.

«Сообщила, что из ее дома похищены предметы домашнего обихода, кухонная и строительная техника, одежда, предметы интерьера (картина, искусственная елка) и диван», — рассказали в ведомстве.

Общий ущерб составил около 40 000 рублей. Полицейские задержали неоднократно судимых местных жителей — 30-летнего мужчину и его 37-летнюю приятельницу.

«Подозреваемые сообщили, что часть имущества они хотели продать, а часть использовать в личных целях», — уточнили в МВД.

Похищенное изъяли. Сельчанам грозит до 6 лет лишения свободы за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Ранее в Барнауле правоохранители задержали мужчину и женщину, которые нашли банковскую карту и начали тратить деньги.

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