Житель Алтая за 5 млн рублей продает футбольный мяч

На сайте объявлений появилось сообщение о продаже жителем Алтайского края футбольного мяча с автографами игроков сборной СССР по футболу. Цена этого раритета — 5 миллионов рублей, сообщает сайт «Катунь 24».

«Катунь 24» не раскрывает название сайта. Лишь поясняет, что на мяче есть автографы 15 футболистов-чемпионов.

Среди них олимпийский чемпион 1956 года, чемпион СССР 1965 года Эдуард Стрельцов, чемпион СССР 1962 года Юрий Севидов, чемпион Европы 1960 года Анатолий Крутиков, обладатель Кубка СССР 1968 и 1972 годов и заслуженный тренер России Леонид Пахомов, Валентин Иванов, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы-1960, чемпион СССР 1960 и 1965 годов и многие другие футбольные знаменитости.

После прошлогоднего чемпионата мира по футболу на сайтах объявлений начали выставлять на продажу мячи с автографами спортсменов. Самым дорогим лотом в 2018 году стал мяч с автографами сборной России FIFA 2018. Его продавали в Москве за 300 тысяч рублей, сообщал Рамблер.