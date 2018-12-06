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Жизнь
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Жителей Барнаула и Бийска предупреждают о возможном загрязнении воздуха

Бийчан и барнаульцев 6 декабря предупреждают о возможном загрязнении воздуха, пишет алтайский ЦГМС.

Смог. Туман.
Смог. Туман.
Михаил Хаустов

В региональном Гидрометцентре отмечают, что метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Бийска и Барнаула. В этих городах ожидают повышенный уровень загрязнения воздуха.

В алтайском ЦГМС рассказали altapress.ru, что накоплению загрязняющих веществ способствует холодная и маловетреная погода.

Напомним, сейчас Алтайский край находится под влиянием арктического антициклона. С его приходом в крае установилась спокойная погода без осадков. Сильные морозы продержатся в регионе до конца первой декады декабря. С 10 декабря станет теплее.

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