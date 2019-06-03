Жители Алтая звонят в 112, чтобы вызвать такси

За смену к дежурному поступает более 200 «пустых» звонков. Большая часть из них относится к категории «детская шалость», рассказали спасатели.
Например, номер набирают, чтобы проверить работу сим-карты, задают неуместные вопросы, к примеру, «как вызвать такси», «какой сегодня день недели», частенько просто хихикают в трубку.
«Звонят из любопытства: работает ли номер „112“. Дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что „связь есть“, кладут трубку. Операторы по инструкции вынуждены перезвонить и потратить время», — поясняют в МЧС
Мощный поток ложных звонков отвлекает персонал службы от по-настоящему важных задач и перегружает телефонные линии.
Спасатели составили список поводов, по которым не следует звонить 112:
- если вы испытываете трудности с сотовым оператором
- чтобы проверить работает или нет служба 112
- ради шалости
- за справочной информацией, если хотите получить информацию о погоде, расположении улиц и т.п.
Нужно звонить, если вам необходима помощь:
- пожарной охраны
- спасателей
- полиции
- скорой помощи
- аварийной службы газовой сети
- «Антитеррор»
Если вы случайно позвонили, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы не нарочно набрали номер. Все разговоры записываются, и хулиганов без труда можно вычислить
За ложный вызов наступает административная ответственность — штраф от 1000−1500 рублей.