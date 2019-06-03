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Жизнь

Жители Алтая звонят в 112, чтобы вызвать такси

В Республике Алтай дежурные Центра обработки вызовов на экстренный номер 112 столкнулись с неожиданной проблемой. Жители региона начали слишком активно проявлять интерес, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС. На номер звонят с необычными вопросами.

Девушка и смартфон. Связь.
Девушка и смартфон. Связь.
СС0

За смену к дежурному поступает более 200 «пустых» звонков. Большая часть из них относится к категории «детская шалость», рассказали спасатели.

Например, номер набирают, чтобы проверить работу сим-карты, задают неуместные вопросы, к примеру, «как вызвать такси», «какой сегодня день недели», частенько просто хихикают в трубку.

«Звонят из любопытства: работает ли номер „112“. Дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что „связь есть“, кладут трубку. Операторы по инструкции вынуждены перезвонить и потратить время», — поясняют в МЧС

Мощный поток ложных звонков отвлекает персонал службы от по-настоящему важных задач и перегружает телефонные линии.

Спасатели составили список поводов, по которым не следует звонить 112:

  • если вы испытываете трудности с сотовым оператором
  • чтобы проверить работает или нет служба 112
  • ради шалости
  • за справочной информацией, если хотите получить информацию о погоде, расположении улиц и т.п.

Нужно звонить, если вам необходима помощь:

  • пожарной охраны
  • спасателей
  • полиции
  • скорой помощи
  • аварийной службы газовой сети
  • «Антитеррор»

Если вы случайно позвонили, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы не нарочно набрали номер. Все разговоры записываются, и хулиганов без труда можно вычислить

За ложный вызов наступает административная ответственность — штраф от 1000−1500 рублей.

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