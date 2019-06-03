Жители Алтая звонят в 112, чтобы вызвать такси

В Республике Алтай дежурные Центра обработки вызовов на экстренный номер 112 столкнулись с неожиданной проблемой. Жители региона начали слишком активно проявлять интерес, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС. На номер звонят с необычными вопросами.

За смену к дежурному поступает более 200 «пустых» звонков. Большая часть из них относится к категории «детская шалость», рассказали спасатели.

Например, номер набирают, чтобы проверить работу сим-карты, задают неуместные вопросы, к примеру, «как вызвать такси», «какой сегодня день недели», частенько просто хихикают в трубку.

«Звонят из любопытства: работает ли номер „112“. Дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что „связь есть“, кладут трубку. Операторы по инструкции вынуждены перезвонить и потратить время», — поясняют в МЧС

Мощный поток ложных звонков отвлекает персонал службы от по-настоящему важных задач и перегружает телефонные линии.

Спасатели составили список поводов, по которым не следует звонить 112:

если вы испытываете трудности с сотовым оператором

чтобы проверить работает или нет служба 112

ради шалости

за справочной информацией , если хотите получить информацию о погоде , расположении улиц и т.п.

Нужно звонить, если вам необходима помощь:

пожарной охраны

спасателей

полиции

скорой помощи

аварийной службы газовой сети

«Антитеррор»

Если вы случайно позвонили, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы не нарочно набрали номер. Все разговоры записываются, и хулиганов без труда можно вычислить

За ложный вызов наступает административная ответственность — штраф от 1000−1500 рублей.