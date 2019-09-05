Жители алтайского города выбрасывают мусор где попало

Многие жители Рубцовска выбрасывают мусор рядом с контейнерами либо в не предназначенные для бытовых отходов накопители. Кроме того, мусор в городе вывозят нерегулярно, сообщают «Вести. Алтай» со ссылкой на городское управление по ЖКХ и экологии.

Регоператор в Рубцовске установил такой график, что промежуток между вывозом мусора сильно разнится: то больше суток, то меньше.

«Мы написали регоператору замечание, чтобы он переделал график работы. Ждём уже больше месяца, но нового графика так и нет», — рассказал ведущий специалист управления по ЖКХ и экологии Станислав Коробов.

Ранее аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России, оценив их по уровню чистоты. Рубцовск попал в десятку самых грязных городов страны.