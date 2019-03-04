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Жизнь

Жители Алтайского края нашли свалку просроченных йогуртов

В группе «Инцидент Бийск» горожане разместили фотографии свалки просроченного йогурта. Кто-то выбросил продукцию в коробах прямо на землю.

Свалка в Бийске.
Свалка в Бийске.
vk.com/incident_22

Судя по фотографии срок годности йогурта истек несколько месяцев назад. В комментариях пользователи шутят, что когда много людей узнают об этой свалке, то всю продукцию быстро разберут.

Кто выбросил в районе промзоны столько йогурта, неизвестно.

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