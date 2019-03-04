Жители Алтайского края нашли свалку просроченных йогуртов

Судя по фотографии срок годности йогурта истек несколько месяцев назад. В комментариях пользователи шутят, что когда много людей узнают об этой свалке, то всю продукцию быстро разберут.
Кто выбросил в районе промзоны столько йогурта, неизвестно.
В группе «Инцидент Бийск» горожане разместили фотографии свалки просроченного йогурта. Кто-то выбросил продукцию в коробах прямо на землю.
Судя по фотографии срок годности йогурта истек несколько месяцев назад. В комментариях пользователи шутят, что когда много людей узнают об этой свалке, то всю продукцию быстро разберут.
Кто выбросил в районе промзоны столько йогурта, неизвестно.
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