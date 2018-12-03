В Алтайском крае сфотографировали редкое природное явление

В ночь со 2 на 3 декабря жители Новоалатйска заметили в небе над городом необычное природное явление — световые столбы. Снимки прислала Анастасия, читательница altapress.ru.

Анастасия рассказала, что световые столбы были очень яркими, но «повисели» над городом недолго. Ранее явление подобной интенсивности читательница не наблюдала.

Световые столбы в небе над Новоалтайском. Анастасия для altapress.ru

Напомним, в Барнауле 19 ноября очевидцы также заметили необычное природное явление — зенитную дугу. А утром 12 ноября жители краевой столицы сфотографировали гало.

Что такое световые или солнечные столбы

Это полосы света, которые тянутся от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются также столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света). Столбы возникают из-за отражения света на почти горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе, отмечает «Википедия».