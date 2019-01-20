Жители Алтайского края смогут наблюдать суперлуние

21 января ожидается суперлуние и первое в этом году лунное затмение. Второе явление жителям края увидеть и не удастся из-за неудобного времени, а вот суперлуние можно будет наблюдать даже без специальной техники.

Суперлуние означает, что луна находится в точке, близкой к минимальному расстоянию до Земли. Поэтому спутник будет выглядеть больше и ярче обычного. За этим явлением можно наблюдать невооруженным глазом.

А вот увидеть затмение 21 января жителям края фактически не удастся, так как в регионе уже наступит световой день. Затмение начнется в 10.34 по местному времени (9.51 МСК) и завершится в 13.51 (9.51 МСК).

Жителям европейской части страны повезет больше, но и там в основном можно будет наблюдать лишь начало затмения, потому что вскоре Луна скроется за горизонтом. Удобнее всего будет наблюдать за луной будет жителям северо-запада европейской части России — они увидят почти все фазы затмения, отмечает РИА Новости.