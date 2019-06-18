Жители алтайского села сами строят семиметровую часовню

По примерным расчетам местных жителей, на небольшую часовню требуется не менее 150 тысяч рублей. Их жертвовали выходцы из села, разъехавшиеся по крупным городам России. Таким образом собрали часть необходимых средств.
Двое местных жителей Геннадий Скоринов и Виктор Гартман уже соорудили основное помещение, крышу и почти готов купол. В высоту часовня будет достигать практически 7 метров.
Благочинный Каменского района Николай Гордиенко обещал селянам подарить икону. Также внутри будет размещаться подсвечник.
«Сейчас не хватает денег на профлист. Хотелось бы установить часовню к 8 июля, к Дню семьи, любви и верности, но загадывать не будем», — говорит Геннадий Скоринов.
Справка
Село Плотава было основано в 1614 году.