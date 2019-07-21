Жители алтайского села вскладчину отремонтировали мост через реку

В селе Верх-Бехтемир (Бийский район, Алтайский край) жители, не дожидаясь финансовой помощи, скинулись по 200 рублей и отремонтировали мост через речку Бехтемирку.

Конструкция держалась «на добром слове», а денег на ремонт ни в сельском, ни в районном бюджетах не находилось, сообщает vesti22.tv. Тогда решил глава местного сельсовета Александр Пенчев предложить жителям скинуться на ремонт.

Александр Пенчев,

глава Верх-Бехтемирского сельского совета:

Были некоторые не согласны , возмущались: «вроде бы и в сельсовете деньги есть , а мы же налоги платим». Пришлось проводить беседы , разговаривать , убеждать. Мы можем ждать , когда все сдадут налоги. Но это никогда не будет быстро и своевременно.

Составили смету, объявили сбор средств — по 200 рублей с домовладения. В итоге всего за два дня собрали нужную сумму — около 40 тыс. рублей.

Глава местного сельсовета предлагает людям вернуться ещё к советской практике «самообложения», чтобы самим благоустраивать село.