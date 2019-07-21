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Жизнь

Жители алтайского села вскладчину отремонтировали мост через реку

В селе Верх-Бехтемир (Бийский район, Алтайский край) жители, не дожидаясь финансовой помощи, скинулись по 200 рублей и отремонтировали мост через речку Бехтемирку.

Береза. Листва. Река
Береза. Листва. Река
СС0

Конструкция держалась «на добром слове», а денег на ремонт ни в сельском, ни в районном бюджетах не находилось, сообщает vesti22.tv. Тогда решил глава местного сельсовета Александр Пенчев предложить жителям скинуться на ремонт.

Александр Пенчев,
глава Верх-Бехтемирского сельского совета:

Были некоторые не согласны, возмущались: «вроде бы и в сельсовете деньги есть, а мы же налоги платим». Пришлось проводить беседы, разговаривать, убеждать. Мы можем ждать, когда все сдадут налоги. Но это никогда не будет быстро и своевременно.

Составили смету, объявили сбор средств — по 200 рублей с домовладения. В итоге всего за два дня собрали нужную сумму — около 40 тыс. рублей.

Глава местного сельсовета предлагает людям вернуться ещё к советской практике «самообложения», чтобы самим благоустраивать село.

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