Жители бийской многоэтажки пожаловались на стоны из «хосписа»

Бийчане подозревают, что в одной из многоэтажек открыли частный хоспис. С начала 2019 года в дом на пер. Дружный, 11 подвозят пожилых людей. Жильцы возмущены стонами и не утихающим кашлем из одной из квартир, пишет « Бийский рабочий ».

Хозяева не пускают посторонних в квартиру и ситуацию не объясняют. Большинство жильцов дома сошлось во мнении, что в подъезде открыли частный хоспис. В подтверждение этой версии жители рассказывают, что к дому часто подъезжает катафалк и машины скорой помощи.

Одному из жильцов дома удалось попасть в квартиру, когда начали течь трубы. Мужчина рассказал, что в злополучной «двушке» живет не менее 15 человек.

Николай Шалаев,

житель подъезда на пер. Дружный , 11:

По всему периметру комнат — диваны, кровати, лежаки какие-то. Несколько людей — лежачие, остальные — ходить могут. И, конечно, запах специфический — представляете, столько пожилых людей одном месте! Мы не понимаем, как вообще можно было такое учреждение в обычной квартире отрыть. Для этого же есть специальные положения: что должно быть обособленное помещение, с обученным медперсоналом. И у постояльцев справки должны быть: с какими диагнозами они лежат. Может быть, там инфекционное что-то?

На одну из «разборок» на площадке позвали местных журналистов. Мужчина, который вышел из подозрительной квартиры, заявил, что имеет право не запускать никого внутрь. Люди живут «каждый по-своему», сказал он.

Также в квартире показалась бабушка 80 лет. Журналисты отмечают, что внутри нет бардака и грязи. «Если бы этих людей там держали силой, вот он — шанс подать знак о помощи. Но нет, они прячутся за спиной «защитника», — отмечает источник.

Жильцы обращались в управляющую компанию, обслуживающую дом. Коммунальщики также обеспокоены — их мастера не пустили даже на порог.

Надежда Рычагова,

руководитель УК «Единство»:

Мы пытались связаться с собственником квартиры, но отклика так и не дождались. Он неохотно с нами разговаривал. Сказал, его квартира — что хочет, то и делает. Но мы уже подготовили обращение в прокуратуру. Хотелось бы, чтобы эту квартиру проверили. Если там действительно так много людей, то это нарушение норм: должно быть не менее 9 квадратов на человека.

Журналистам удалось связаться с женщиной, которая занимает эту квартиру. Она опровергла предположения жильцов, что в помещении работает хоспис.

«Мы просто добрые люди, которые помогают другим, попавшим в беду. Квартира принадлежит моему другу, он пустил нас на время. Какую лицензию мы должны получить, чтобы просто жить в квартире? Но, знаете, это мне «звоночек»: надо выходить на новый уровень. Будет и лицензия, будет и хоспис», — рассказала она.

Катафалки и машины скорой помощи, по словам девушки, к ним не имеют отношения.

Также она пообещала, что в ближайшее время перевезет своих подопечных в другое место. Скорее всего, это будет частный дом.