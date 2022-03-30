1 апреля
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Жизнь

Жительница Барнаула потеряла банковскую карту и наблюдала невыносимую картину, как кто-то покупал еду

В Алтайском крае полицейские раскрыли хищение денежных средств с утерянной банковской карты, сообщает региональное МВД.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 31-летняя жительница Барнаула, потерявшая банковскую карту.

«Впоследствии с карты путем расчета в магазинах за покупки были списаны денежные средства в размере более 16 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали двух местных жителей — 46-летнего мужчину и 36-летнюю женщину.

«Как было установлено, фигуранты нашли карту и совершали покупки в магазинах краевого центра, оплачивая их бесконтактным способом», — уточнили в МВД.

Барнаульцам грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета». Полицейские предупредили, что за использование денег с найденной карты грозит уголовная ответственность.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.

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