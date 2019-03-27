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Жизнь

Жительницу Барнаула будут судить за убийство мужа, который избивал ее и сына

46-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в убийстве собственного мужа. По словам женщины, мужчина много пил и неоднократно избивал ее и 17-летнего сына, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователь СУ СКР.
Следователь СУ СКР.
Анна Зайкова

По данным следствия, в феврале 2019 года обвиняемая в своем доме ударила мужа ножом в грудь. Он скончался на месте происшествия.

В ходе следствия женщина признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

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