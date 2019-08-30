Жителям Алтайского края грозят частые встречи с медведями

В минприроды Алтайского края сообщили , что жителям нескольких районов края могут чаще встречаться медведи. Все из-за миграции диких животных из-за пожаров в Красноярском крае, заявили в ведомстве.

Активно мигрируют волки, рыси, медведи и кабаны. Животные могут встретиться чаще обычного в Первомайском, Топчихинском и Троицком районах.

В начале августа медвежий след заметили в 20 км от села Нижняя Петровка Первомайского района. В конце августа участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров всего четырех км от населенного пункта.

След медведя. altaipriroda.ru

Также заметили от четырех до шести кабанов на территории Бобровского лесничества. Случаев нападения диких животных на людей пока не было.

«Во избежание несчастных случаев рекомендуется в ближайшее время отказаться от прогулок в лесных массивах», — предупреждают в минприроды.

В пределах Алтайского края медведь обитает на территории 14 лесных и предгорных районов: в Ельцовском, Залесовском, Заринском, Змеиногорском, Красногорском, Краснощековском, Курьинском, Кытмановском, Солонешенском, Солтонском, Тогульском, Третьяковском, Усть-Калманском, Чарышском районах. Всего по краю медведя насчитывается около тысячи голов, плотность его невелика и вероятность человеку его встретить очень маленькая.

Что делать при встрече с медведем в лесу?

Нападения бывают двух основных типов — оборонительные или хищнические, говорят в Госохотнадзоре. Ваша первая реакция в обоих случаях должна быть одинакова: ни шагу назад!

Если вам не удастся отпугнуть медведя заранее, и он все-таки бросится на вас, ваша реакция на нападение должна быть двоякой: если медведь обороняется — притворитесь мертвым, если же медведь нападает на вас — постарайтесь оказать ему сопротивление.

Если это хищническая атака, дайте медведю понять, что вы будете драться, если он нападет. Чем настойчивей ведет себя медведь, тем агрессивней вы должны реагировать. Повысьте свой голос и стучите по деревьям. Никогда не имитируйте рычание медведя и не кричите пронзительно.

Смотрите медведю прямо в глаза. Топните ногой, сделав шаг или два навстречу медведю. Медленно поднимитесь повыше. Встаньте на бревно или на камень. Пригрозите медведю любым предметом, который подвернется под руку. Помните: большинство атак прекращается внезапно.

Медведи в Катунском заповеднике. katunskiy.ru

Если это нападение с оборонительной целью, то в самый последний момент падайте на землю. Лежите на животе, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. Прикройте голову, сомкнув пальцы в замок на затылке. В таком положении вы защищаете лицо и шею. Медведи часто стараются попасть в лицо, если оно не защищено.

Если медведь переворачивает вас на спину, продолжайте кататься по земле, пока снова не окажетесь в положении лицом вниз, чтобы защитить живот и жизненно важные органы.

Если на вас надет рюкзак, это поможет хоть как-то защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он может вернуться и возобновить нападение.

Ситуация с лесным пожарами

Площадь природных пожаров в России за минувшие сутки 30 августа уменьшилась на 14 тысяч 450 га, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Наибольшая площадь пожаров — в Камчатском крае (14,3 тысячи га). В Забайкалье тушили 30 пожаров на площади 10,2 тысячи га. В Красноярском крае — 102 пожара площадью 5,3 тысячи га.

Режим ЧС действует на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.

По оперативным данным Региональной диспетчерской службы минприроды Алтайского края, за прошедшие сутки ни один участок земли лесного фонда региона не пострадал.