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Жизнь

Жителям Алтайского края компенсируют расходы на подключение к цифровому ТВ

Около 400 тыс. рублей выплачено в Алтайском крае в качестве компенсации за приобретенное пользовательское оборудование для приема цифрового эфирного телевизионного вещания, сообщил сайт регионального правительства.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Такую материальную помощь получили 184 малоимущих жителя региона. В Алтайском крае утвердили перечень из 248 населенных пунктов, которые не охвачены сетью цифрового эфирного телевизионного вещания и находятся в зоне неуверенного приема сигнала.

Малоимущим гражданам и семьям из указанного перечня территорий предоставляют 100% компенсацию расходов за приобретенное спутниковое оборудование (тарелку) для перехода на цифровое телевидение.

Как пояснили в Министерстве социальной защиты края, меры поддержки носят заявительный и адресный характер: каждое обращение рассматривается индивидуально с учетом сложившихся у заявителя обстоятельств и представленных документов. Для рассмотрения вопроса о получении компенсации необходимо обратиться до конца 2019 года в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, аналоговое эфирное телевидение в Алтайском крае планируют отключить 3 июня 2019 года.

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