Жителям Алтайского края компенсируют расходы на подключение к цифровому ТВ

Такую материальную помощь получили 184 малоимущих жителя региона. В Алтайском крае утвердили перечень из 248 населенных пунктов, которые не охвачены сетью цифрового эфирного телевизионного вещания и находятся в зоне неуверенного приема сигнала.
Малоимущим гражданам и семьям из указанного перечня территорий предоставляют 100% компенсацию расходов за приобретенное спутниковое оборудование (тарелку) для перехода на цифровое телевидение.
Как пояснили в Министерстве социальной защиты края, меры поддержки носят заявительный и адресный характер: каждое обращение рассматривается индивидуально с учетом сложившихся у заявителя обстоятельств и представленных документов. Для рассмотрения вопроса о получении компенсации необходимо обратиться до конца 2019 года в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Напомним, аналоговое эфирное телевидение в Алтайском крае планируют отключить 3 июня 2019 года.