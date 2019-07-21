Злые пчелы и водяной: 21 июля можно узнать, каким будет август

Делался первый сбор ржи. Жницы первые колосья скручивали и затыкали за пояс — чтобы не болела спина. Эта мера помогала и от ломоты в пояснице, пишет izvmor.ru.
21 июля по народным приметам узнавали, каким будет август.
Приметы
- Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
- Какая погода на 21 июля, такая будет и 2 августа на Ильин день.
- Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.
Если в ночном небе яркое новолуние — то последний летний месяц обещал быть жарким. Тучи предвещали дождливую погоду весь месяц. Если солнце садится на фоне багряного заката, следующий день будет ветреным.
А если пчелы становились злыми и «кусучими» — к скорой жаре.
День рождения
Человек, родившийся 21 июля, будет силен духом. Его талисман — горный хрусталь.