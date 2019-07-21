Злые пчелы и водяной: 21 июля можно узнать, каким будет август

В народном календаре 21 июля получило название Прокоп-жнец — с этого дня начиналась самая жаркая летняя пора и открывалась жатвенная страда.

Делался первый сбор ржи. Жницы первые колосья скручивали и затыкали за пояс — чтобы не болела спина. Эта мера помогала и от ломоты в пояснице, пишет izvmor.ru.

21 июля по народным приметам узнавали, каким будет август.

Приметы

Если в лесах поспела черника , то можно приступать к уборке озимой ржи.

то можно приступать к уборке озимой ржи. Какая погода на 21 июля , такая будет и 2 августа на Ильин день.

такая будет и 2 августа на Ильин день. Купаться в этот день нельзя , так как можно потревожить Водяного , за что он утащит купальщика в воду.

Если в ночном небе яркое новолуние — то последний летний месяц обещал быть жарким. Тучи предвещали дождливую погоду весь месяц. Если солнце садится на фоне багряного заката, следующий день будет ветреным.

А если пчелы становились злыми и «кусучими» — к скорой жаре.

День рождения

Человек, родившийся 21 июля, будет силен духом. Его талисман — горный хрусталь.