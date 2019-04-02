Зоозащитники: в барнаульском мини-зоопарке животных содержат в ужасных условиях

Животные на передвижной выставке «Джуманджи» содержатся в неподобающих условиях. Об этом заявили пользователи соцсетей и зоозащитники. В управлении ветеринарии большой проблемы в этом не видят, передают «Вести Алтай».

Первой о ситуации со зверями «Джуманджи» рассказала волонтер-зоозащитник Ольга Хопкова. По ее словам, она вышла с выставки со слезами на глазах. На пост Ольги отреагировал руководитель общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артем Кучер. Он выяснил, что выставка приехала из Санкт-Петербурга и делает уже второй круг по России.

Артем Кучер,

руководитель общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег»:

Большая часть животных с терапевтическими заболеваниями: обезьянка со сломанными конечностями, неровно сросшимися, слепой хорёк, больной павлин, которого надо диагностировать, общипанный попугай тоже с заболеваниями, кролики исхудавшие все.

Кучер также обратил внимание, что красноухие черепахи не плавали в водоеме, а тигровый питон не может распрямиться. Тесное пространство провоцирует у животных стресс. Это главная беда передвижных мини-зоопарков, говорит директор Барнаульского зоопарка и депутат АКЗС Сергей Писарев.

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Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка , депутат АКЗС:

Они приезжают, заключают договорные отношения с руководителем торгового центра, конечно, они показывают ветеринарное свидетельство, которое непонятно где отксерокопировано, откуда его привезли, откуда приехали, с какого города, какие болезни, то есть, реально — это разносчики инфекционных заболеваний.

Специалисты барнаульского управления ветеринарии провел исследования и заключили, что животные здоровы и опасности не представляют. С выставки изъяли только попугая, на которого не оказалось необходимых исследований. Пока их делают, пернатый помещен на карантин.

Зоозащитники во главе с Артемом Кучером настаивают, что часть животных требуют серьезной медицинской помощи и в Барнауле её готовы оказать безвозмездно. Но хозяева выставки этим предложением пока не воспользовались.