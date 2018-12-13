Звездопад 2018: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Геминиды

Метеорный поток Геминиды: что это?
Геминиды — один из самых ярких метеорных потоков в северном полушарии, сообщили в барнаульском планетарии.
Он активен с 4 по 17 декабря и достигает максимума 13−14 декабря. Тогда можно увидеть до 80−100 метеоров в час.
Метеорный поток Геминиды летит не «навстречу» Земле, а как будто догоняет ее. Скорость полета метеоров довольно низкая.
Наблюдать декабрьский звездопад-2018 можно в области созвездия Близнецов.
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ССО
Как наблюдать метеорный поток?
- Метеоры видно невооруженным глазом;
- За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
- Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
- Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
- Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.