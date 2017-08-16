Алтайский производитель круп будет получать электроэнергию из овсяной лузги

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова. На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Фото : Анна Зайкова.

По словам Геннадия Ильичева, исполнительного директора компании "Алтайская крупа", в настоящий момент идет процесс подписания договора с китайской стороной. Затем в течении пяти месяцев будут изготавливаться установки. После испытаний оборудование установят на "Усть-Катунском хлебоприемном предприятии", которое входит в структуру компании. Вопросы по подключению установок к сети сейчас прорабатываются с энергетиками региона.

Геннадий Ильичев,

исполнительный директор компании "Алтайская крупа":

В процессе производства овсяной и гречневой крупы получаются отходы, которые необходимо утилизировать. С гречневой лузгой решены проблемы - это получение тепла из нее, фракционирование и продажа лузги в Китай. По овсяной лузге есть вопросы. Ее утилизация требует ежегодно около 2 млн рублей. Сотрудничество с китайской компанией должно этот вопрос снять. Без этих установок работать нам будет сложно.

По словам Геннадия Ильичева, в 2017 году на 38% увеличили выпуск крупы и хлопьев. За этот период "Алтайская крупа" полностью загрузила овсяный и гречневый заводы. Компания имеет перерабатывающие мощности в Смоленском и Советском районе, современные складские помещения и собственную сырьевую базу. "Алтайская крупа" на 100% обеспечивает себя всеми сельхозкультурами, кроме зерна гречихи.