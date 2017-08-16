Алтайские продукты

Алтайский производитель круп будет получать электроэнергию из овсяной лузги

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Сегодня, 15:21.
Экономика

Один из крупнейших производителей крупяной продукции в регионе компания "Алтайская крупа" в следующем году планирует ввести в эксплуатацию две установки по переработки овсяной лузги и выработки из нее электроэнергии. Оборудование для этого будет изготовлено в Китае. Объем инвестиций составит порядка 70 млн рублей. 

По словам Геннадия Ильичева, исполнительного директора компании "Алтайская крупа", в настоящий момент идет процесс подписания договора с китайской стороной. Затем в течении пяти месяцев будут изготавливаться установки. После испытаний оборудование установят на "Усть-Катунском хлебоприемном предприятии", которое входит в структуру компании. Вопросы по подключению установок к сети сейчас прорабатываются с энергетиками региона. 

Геннадий Ильичев,  
исполнительный директор компании "Алтайская крупа": 

В процессе производства овсяной и гречневой крупы получаются отходы, которые необходимо утилизировать. С гречневой лузгой решены проблемы - это получение тепла из нее, фракционирование и продажа лузги в Китай. По овсяной лузге есть вопросы. Ее утилизация требует ежегодно около 2 млн рублей. Сотрудничество с китайской компанией должно этот вопрос снять. Без этих установок работать нам будет сложно. 

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа".
На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа".

По словам Геннадия Ильичева, в 2017 году на 38% увеличили выпуск крупы и хлопьев. За этот период "Алтайская крупа" полностью загрузила овсяный и гречневый заводы. Компания имеет перерабатывающие мощности в Смоленском и Советском районе, современные складские помещения и собственную сырьевую базу. "Алтайская крупа" на 100% обеспечивает себя всеми сельхозкультурами, кроме зерна гречихи.

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