Картина дня

Юрий Денисов в суде. Фото: Freelance Media.

Мэра Барнаула Сергея Дугина вызвали в суд по делу Денисовых
Фотофакты. АлтГУ хочет построить новый корпус прямо у площади Сахарова
Фотофакты. Градсовет Барнаула во второй раз отклонил проект ЖК на Челюскинцев
Почему торговцы Алтайского края к лету могут остаться без касс
Вход женщинам воспрещен: как развивается бизнес "мужской красоты" в Барнауле
5 новшеств в оплате услуг ЖКХ в 2017 году
ФАС России через суд отменила решение о повышении тарифов в Алтайском крае
Фотофакт. В Барнауле вместо кинотеатра появится храм-корабль
Силовики задержали руководителя ОЭБ полиции Новоалтайска
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Опрос
Правительство Алтайского края. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Тест. Что вы знаете про правительство Алтайского края?
Мультимедиа
В Рубцовске. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Во что превратился Рубцовск — бывший промышленный центр края
Инфографика
Закрытие лыжного сезона на "Трассе здоровья". 20 марта, 2016 год. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Вопрос дня. Как решить транспортную проблему около "Трассы здоровья" в Барнауле?
Интервью
Федор Найден. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Я не оппозиционер". Федор Найден рассказал, как намерен исправлять ситуацию в Камне
Фоторепортажи
Шоу-рум. Фото: архив ИСК ООО "Алгоритм".
Приходите в шоу-рум: лучше один раз увидеть, чем много представлять
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
Фотофакты. Парни, которые очень хотят выглядеть круто, но у них не получается
Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.
На Алтае пьяный парень утащил из киоска "Роспечать" канцелярию
Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов.
Фотофакты. Снежный январь в объективе Михаила Хаустова
Ректор АГМУ Игорь САлдан стреляет из лука. Фото: АГМУ.
Фотофакты. Ректор алтайского медуниверситета попробовал себя в роли лучника
Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото: предоставлено разработчиками.
Фотофакты. АлтГУ хочет построить новый корпус прямо у площади Сахарова
Экономика
Расширение географии и другие итоги работы СГК в 2016 году. Фото: архив Алтайского филиала СГК.
Открыли второй фронт: расширение географии и другие итоги работы СГК в 2016 году
Потребитель
Андрей Макулов, член совета директоров "Форбанка". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Член совета директоров "Форбанка" ответит на вопросы молодых предпринимателей
Туризм
Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru
Фотофакты. "Затерянный город" и селфи с альпакой: чем барнаульцев удивила Перу
Автоновости
Замена масла стала еще доступнее. Иллюстрация: архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.
Беспрецедентное предложение от Автоцентра АНТ для любых марок автомобилей
Недвижимость
Пекарня "Синнабон". Фото: Авито.
Фотофакты. Для пекарни "Синнабон" в ТРЦ "Арена" ищут новых хозяев
Здоровье
Бодрый кофе. Фото: СС0.
Ученые назвали 5 причин, почему надо пить кофе
Политика
Евросоюз. Фото: Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.
Литовский депутат предложил забрать у России Калининградскую область
Популярная наука
Автомобили. Мороз. Фото: fishki.net.
Ученые объявили о начале ледникового периода из-за угасания солнца
Жизнь
Денисова пещера. Фото: altairegion22.ru.
Исследователи обнаружили в Денисовой пещере останки звероподобного существа
Культура
Открытие выставки Сергея Боженко "Рабочий. Класс!". Фото: Светлана Малюк.
Фотофакты. Рабочий класс и интеллигенция на выставке Сергея Боженко в Барнауле
Спорт
Шприц, ампула, лекарство. Фото: СС0.
Российский атлет заявил, что в России действует "допинговая мафия"
Происшествия
Краевая клиническая больница. Фото: yandex.ru/maps.
В Барнауле пациент выпрыгнул из окна краевой клинической больницы
Авторские колонки
На фото: Андрей Никитин
Андрей Никитин На тропе как на войне: почему на Трассе здоровья стоит ввести "кодекс вежливости"
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Юлия Абрамкина Как "разморозить" жемчужины барнаульского туркластера
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