Картина дня

Кинотеатр "Родина" в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В Барнауле закрывают кинотеатр "Родина"
Названы основные версии обрушения крыши в ТРЦ Galaxy над "Ашаном"
Фотофакты. В Барнауле выставили на продажу историческое здание
Главный инфекционист Алтая рассказал, стоит ли опасаться птичьего гриппа
В едином госреестре зарегистрировали девять из 10 министерств Алтайского края
Карта. Какие важнейшие дороги Барнаула отремонтируют в 2017-2018 годах
Фотофакты. На месте ветхого жилья в Барнауле задумали новый квартал
В Алтайском крае увеличены взносы на капремонт на 2017 год
В мэрии Барнаула произошли масштабные кадровые перестановки
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Мультимедиа
Подсосново. Деревня. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Остров Германия. Что нашли и потеряли немцы в алтайских степях
Мультимедиа
Квартиры для тех, кто умеет работать, считать деньги, ценит время и комфорт. Фото из архива редакции.
Квартиры для тех, кто умеет работать, считать деньги, ценит время и комфорт
Бизнес
Валерий Казаченко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Работодатели Алтая c помощью "умной" сети стали чаще "следить" за сотрудниками
Разбор
СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Викторина. Проверьте свои знания о распаде СССР
Фоторепортажи
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года. Фото: www.instagram.com/volochkova_art/.
Фотофакты. Волочкова топлесс позирует на Мальдивах, пока в Москве стоят сибирские морозы
Барнаульский "Университет" дважды обыграл екатеринбургский "Локомотив-Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Фотофакты. Алтайские волейболисты начали год с двух побед
Новосибирские пожарные на Новый год слепили фигуры из снега. Фото: vk.com/act54.
Фотофакты. Креативные пожарные из Новосибирска слепили из снега Спанч Боба и миньона
Петух. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотофакты. Голосуй за снимок самого красивого петуха
Здание на ул. Ползунова, 34а. Фото: realtai.ru.
Фотофакты. В Барнауле выставили на продажу историческое здание
ДТП на М-52. 9 января 2017 года. Фото: vk.com/barneos22.
Фотофакты. На Чуйском тракте лоб в лоб столкнулись Toyota и "Лада"
Экономика
Налоги. Бухгалтерия. Фото: открытые источники (CC0).
Финансы-2016: рывок года. Платежи ключевых налогов на Алтае показали уверенный рост
Потребитель
Телекомпания "Наши новости". Фото: vk.com/nnews.
Федералы рассказали, почему в Барнауле из эфира операторов кабельного ТВ пропали "Наши новости" и "ТВ Города"
Туризм
Лестница в Нагорный парк. Фото: instagram.com.
Туризм-2016: навели мосты и лестницы. Что стало главным турсобытием на Алтае?
Автоновости
ДТП с автобусом и пешеходом в Бийске. Фото: Скриншот видео DIGIBI.RU в youtube.com.
Видео. В Бийске автобус задом наехал на девушку
Недвижимость
Строительство недвижимости. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле резко и значительно подорожали квартиры в новостройках
Здоровье
Пилюли. Лекарство. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Власти пообещали, что через год 90% жизненно важных лекарств в аптеках будут российскими
Политика
Крым-2016. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Кандидат в президенты Франции назвал присоединение Крыма к России законным
Популярная наука
Пять главных вопросов о сексе. Фото: СС0.
Ученые: 90% женщин страдают от нехватки секса
Жизнь
Как наказать того, кто оскорбляет и клевещет в интернете? Иллюстрация из архива редакции.
Как наказать того, кто оскорбляет и клевещет в интернете?
Культура
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Путин высоко оценил новый фильм о князе Владимире
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