Картина дня

Как тренируется чемпион мира Сергей Шубенков. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru

"Не знаете, что такое патриотизм": министр спорта России осудил критикующих Шубенкова
Фотофакты. Барнаулец превратил "копейку" в вездеход-монстр
21 января жителей Алтая ожидают метели и небольшой минус
Цитадель знаний: Бийску на 15 лет продлили статус наукограда
Фотофакты. "Регионстрой" хочет построить дома на месте бывшего трамвайного депо
Главного барнаульского следователя не стали сажать в СИЗО
Вопрос дня. Как решить транспортную проблему около "Трассы здоровья" в Барнауле?
Мутко и известные спортсмены защищают идею Шубенкова выступать под нейтральным флагом
Что случилось с алтайским "Тальменка-банком"? Разбор
Популярное
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  4. Фотофакты. На Алтае продают усадьбу с генератором Lombardini, гаражом на 7 машин и трактор
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Игра
Сибиряки в мороз. Фото: instagram.com/dr_leonovich.
Тест. Насколько вы сибиряк?
Мультимедиа
Подсосново. Деревня. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Остров Германия. Что нашли и потеряли немцы в алтайских степях
Инфографика
Закрытие лыжного сезона на "Трассе здоровья". 20 марта, 2016 год. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Вопрос дня. Как решить транспортную проблему около "Трассы здоровья" в Барнауле?
Игра
СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Викторина. Проверьте свои знания о распаде СССР
Фоторепортажи
Кумиры и их поклонники. Фото: myfunny.ru.
Фотофакты. Дурацкие снимки знаменитостей с поклонниками
Зимний Байкал. Фото: https://www.instagram.com/hobopeeba/.
Фотофакты. Умопомрачительные снимки замерзшего Байкала
Под Барнаулом продают усадьбу. Фото: www.avito.ru.
Фотофакты. На Алтае продают усадьбу с генератором Lombardini, гаражом на 7 машин и трактор
Замело дорогу. 21 января 2017 года. Фото: Игорь Шумахер в vk.com/tipicbarnaul.
Фотофакты. Алтайские автомобилисты руками раскапывают переметенную дорогу
Барнаулец превратил "копейку" в вездеход-монстр. Фото: drom.ru.
Фотофакты. Барнаулец превратил "копейку" в вездеход-монстр
Им просто не повезло. Фото: http://izismile.com/.
Фотофакты. Снимки из серии "Им чертовски не повезло"
Экономика
Первый спикер "Школы успеха" в 2017 году — Виктор Герман. Фото из архива редакции.
Руководитель Алтайского завода прецизионных изделий ответит на вопросы молодых предпринимателей
Потребитель
ТРЦ "Арена". Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
"Арена" сдала в аренду этаж размером с отдельный ТРЦ
Туризм
Горные лыжи. Зима. Фото: CC0.
Российская семья потратила на отдых в Швейцарии 2,35 млн рублей
Автоновости
Простая арифметика в Автоцентре АНТ. Фото: архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.
Простая арифметика в Автоцентре АНТ
Недвижимость
Старый базар. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле провалилась 18-я попытка продать "Старый базар"
Здоровье
Деньги. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Алтайским врачам, готовым уехать в деревню, выплатят самую большую сумму в Сибири
Политика
Александр Карлин. Фото: altairegion22.ru.
Карлин распределил управленческие округа между своими замами
Популярная наука
Вид на зимний Барнаул. Фото: Михаил Хаустов.
ЦБ выпустил монету в память о знаменитом ученом, описавшем коррупцию на Алтае
Жизнь
Снежные фигуры в пожарной части. Фото: 04.mchs.gov.ru.
Фотофакты. На Алтае пожарные смастерили снежные фигуры
Культура
На Алтае изъяли старинные монеты и купюры. Фото: ФСБ России по Алтайскому краю.
Барнаульцев приглашают чеканить старинные сибирские монеты
Спорт
Сергей Шубенков. Фото: Архив редакции.
Сергей Шубенков хочет выступать как спортсмен "без страны"
Происшествия
Запуск скорого поезда Барнаул - Новосибирск. Фото: altapress.ru.
На Алтае снимают с поездов дебоширов и пьяниц
Авторские колонки
На фото: Жанна Редько
Жанна Редько Ненужный, но родной: почему барнаульцы потеряли любимый кинотеатр
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