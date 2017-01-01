Картина дня

Здание на пр. Социалистическом, 109. Фото: barneapol.ru.

Фотофакты. В Барнауле завершили реновацию советского "офисника"
Карта. Из программы ремонта дорог Барнаула убрали несколько участков
"Адалин-Строй" планирует построить многоэтажку около стадиона "Коммунальщик"
Сын Нодара Шонии открыл кафе в барнаульском ТРЦ "Пионер"
Авиакомпании резко снизили цены на рейсы из Барнаула в Москву
Агентство по страхованию вкладов распродает долги и имущество "Зернобанка"
Глава НСА рассказал, почему в Алтайском крае слабо развивается агрострахование
Тест. Насколько хорошо вы знаете Алтайский край?
Руководитель алтайского Следкома раскрыл подробности расследования громких дел о коррупции
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Игра
Сибиряки в мороз. Фото: instagram.com/dr_leonovich.
Тест. Насколько вы сибиряк?
Мультимедиа
Подсосново. Деревня. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Остров Германия. Что нашли и потеряли немцы в алтайских степях
Аналитика
Асфальт. Фото: Открытые источники в Интернете.
Карта. Из программы ремонта дорог Барнаула убрали несколько участков
Игра
СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Викторина. Проверьте свои знания о распаде СССР
Фоторепортажи
Активисты ЛДПР очищают Барнаул от снега. Фото: пресс-служба ЛДПР.
Фотофакты. Активисты ЛДПР помогли коммунальщикам Барнаула очистить улицы от снега
Здание на пр. Социалистическом, 109. Фото: barneapol.ru.
Фотофакты. В Барнауле завершили реновацию советского "офисника"
В бийском магазине злоумышленники похищают спиртное. 13 января 2017 года. Фото: скрин с видео Владимира Понамарева.
Видео и фотофакты. На Алтае трое парней технично обокрали винно-водочный магазин
В Барнауле "восьмерку" занесло на трамвайные пути. 16 января 2017 года. Фото: Евгения Аввакумова vk.com/barneos22.
Видео и фотофакты. В Барнауле машину выбросило на трамвайные рельсы
В Бураново сгорел дом. Погорельцам нужна помощь. Фото: Роман Манахов vk.com/barneos22.
Фотофакты. На Алтае собирают материальную помощь для погорельцев из Бураново
Юная Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/.
Фотофакты. Алсу выкладывает в Instagram свои девичьи снимки из 90-х
Экономика
Старость. Пенсия. Пожилой человек. Фото: Открытые источники в Интернете.
В России среднюю пенсию увеличат на 500 рублей
Потребитель
В Бийске активисты обращаются к главе города с просьбой почистить снег. Фото: vk.com/biysk_all.
Фотофакты. В Бийске и Омске горожане расписали сугробы с обращениями к мэрам
Туризм
Санаторий "Россия", расположенный в центре курорта Белокуриха. Фото: архив санатория "Россия".
Пять причин для того, чтобы отправиться в Белокуриху прямо сейчас
Автоновости
Простая арифметика в Автоцентре АНТ. Иллюстрация: архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.
Простая арифметика в Автоцентре АНТ
Недвижимость
ИСК "Союз" проводит конкурс на лучшего дизайнера и архитектора. Фото: архив ООО "ИСК "Союз".
Застройщик ИСК "Союз" проводит конкурс на лучшего дизайнера и архитектора
Здоровье
Алтайские "моржи". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Крещение: полезно ли купание в ледяной воде
Политика
Кабинет Андрея Щукина. Фото: Андрей Щукин.
Фотофакты. Новый вице-премьер правительства края похвастался своим кабинетом
Популярная наука
Пять главных вопросов о сексе. Фото: СС0.
В Америке нашли причину, почему 90% женщин не хватает интимной близости
Жизнь
Так бывает только в России. Фото: car-day.ru.
Большинство россиян считают свою страну передовой и рады, что её боятся
Культура
Фильм "Викинг" . Фото: google.ru.
"Викинг": из грязи в князи. Великолепные сборы и неоднозначная реакция зрителей
Спорт
"Рождественский заезд - 2017". Фото: vk.com/gonka2017_nsk.
Фотофакты. Алтайские спортсмены и их собаки получили призы крупнейших соревнований по ездовому спорту
Происшествия
В Бураново сгорел дом. Погорельцам нужна помощь. Фото: Роман Манахов vk.com/barneos22.
Фотофакты. На Алтае собирают материальную помощь для погорельцев из Бураново
Авторские колонки
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Елена Маслова Кто был никем… О новых назначениях у алтайских единороссов, арестах и отставках
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