Картина дня

Метель на Алтае 26-27 января. Фото: Игорь Ивлев, vk.com/barneos22.

Очевидцы рассказали, как пережили 17-часовой "снежный плен" на алтайской трассе
Фотофакты. В Барнауле открылся самый высотный ресторан
Фотофакты. Барнаульский полигон ТБО, который мы отстояли
Директор барнаульского автовокзала рассказал о том, как стихия "накинулась" на автобусы
Фотофакты. Мэрия придумала способ очистить Барнаул от снега
Фотофакты. "Затерянный город" и селфи с альпакой: чем барнаульцев удивила Перу
В Барнауле закрыли новый ледовый дворец "Динамо"
"Я не оппозиционер". Федор Найден рассказал, как намерен исправлять ситуацию в Камне
Готовы ли вы принимать участие в очистке города от снега?
Популярное
  1. Фотофакты. В Барнауле открылся самый высотный ресторан
  2. Очевидцы рассказали, как пережили 17-часовой "снежный плен" на алтайской трассе
  3. Фотофакты. На мосту в Новосибирске перевернулся внедорожник из-за аварии с "Яндекс.Такси"
  4. Фотофакты. Мэрия придумала способ очистить Барнаул от снега
  5. Фотофакты. Барнаульский полигон ТБО, который мы отстояли
Игра
Сибиряки в мороз. Фото: instagram.com/dr_leonovich.
Тест. Насколько вы сибиряк?
Мультимедиа
Подсосново. Деревня. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Остров Германия. Что нашли и потеряли немцы в алтайских степях
Реклама
Резюме. Фото: архив Jobsora.com.
Ищите работу и никогда не сдавайтесь, а портал Jobsora.com поможет в этом
Игра
СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Викторина. Проверьте свои знания о распаде СССР
Фоторепортажи
ДТП в Новосибирске на Октябрьском мосту. 26 января 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Фотофакты. На мосту в Новосибирске перевернулся внедорожник из-за аварии с "Яндекс.Такси"
Свадьба Ивана и Анастасии. Фото: архив event-агенства "Успех+".
Фотофакты. "Монблан" - место, где проходят сказочные свадьбы в Барнауле
Сотрудники ГИБДД помогают водителям. Фото: 22.мвд.рф.
Видео и фотофакты. За последние сутки в Алтайском крае 10 человек получили травмы в ДТП
Робот по уходу за сыром "Гриша". Фото: Скрин с корпоративного видео компании "Киприно".
Компания "Киприно" запустит на Алтае второго робота по уходу за сыром
Метель на Алтае 26-27 января. Фото: Игорь Ивлев, vk.com/barneos22.
Очевидцы рассказали, как пережили 17-часовой "снежный плен" на алтайской трассе
Возле Поспелихи застрял автобус рейса "Новосибирск—Усть-Каменогорск". 25-26 января 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Фотофакты. На Алтае 42 человека ночевали в застрявшем в снегах автобусе
Экономика
Логотип ООО "Сименс Финанс". Фото: архив ООО "Сименс Финанс".
Новый год – новые условия лизинга
Потребитель
Рейс из Барнаула в Томск. Фото: Александр Комков.
Фотофакты. Из барнаульского аэропорта "СиЛа" начала выполнять рейсы на Томск
Туризм
Путешествие по "Снежному кольцу Алтая". Январь 2017 года. Фото: Михаил Шапиро.
Фотофакты. Путешественники вместо Шерегеша проехали по алтайским горнолыжным местам
Автоновости
Автоцентр АНТ объявляет о распродаже новых Nissan. Фото: архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Nissan.
Автоцентр АНТ объявляет о распродаже новых Nissan 2016 года выпуска
Недвижимость
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото: архив строительной компании "Адалин-Строй".
Новые квартиры по старым ценам в ЖК "Большая Медведица"
Здоровье
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru
Пациенты алтайского СПИД-центра утверждают, что им не хватает лекарств
Политика
Артем Косарецкий. Фото: facebook.com.
Стало известно, кто возглавит штаб Навального в Барнауле
Популярная наука
Любовь, отношения. Фото: СС0.
Никакой романтики: ученые рассказали о признаках настоящей любви
Жизнь
Владимир Пучков побывал на терпящем бедствие Алтае. 31 мая 2014 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.
В Барнаул прилетит глава МЧС России Владимир Пучков
Культура
Софи Робертс, британская писательница. Фото: vk.com/gmilika.
Британская писательница Софи Робертс приехала в Барнаул в поисках раритетных пианино
Спорт
В Алтайском крае стартует проект "Шахматы в школе". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Фотофакты. Алтайским школам раздали шахматные комплекты на 2 млн. рублей
Происшествия
ДТП в Новосибирской области. 25 января 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Фотофакт. Новосибирец ночью разбил "тест-драйвовскую" Skoda Yeti
Авторские колонки
На фото: Надежда Скалон
Надежда Скалон Кнут, пряник и цирк: в чем опасность нового постановления правительства о "коммуналке"
На фото: Жанна Редько
Жанна Редько Ненужный, но родной: почему барнаульцы потеряли любимый кинотеатр
На фото: Елена Маслова
Елена Маслова Кто был никем… О новых назначениях у алтайских единороссов, арестах и отставках
На фото: Евгений Бобров
Евгений Бобров Только хорошего и немного лучшего!
На фото: Андрей Никитин
Андрей Никитин Почему никто не показывает, как будет выглядеть "Барнаул — горнозаводской город" в целом?
На фото: Евгений Бобров
Евгений Бобров Счастье или способность к самообману?
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ@Mail.ru пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus