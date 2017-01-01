Картина дня

Потепление. Весна. Фото: altapress.ru.

"Боженька смилостивится?": главный синоптик Алтая дал прогноз на весну и паводок
Кинотеатр в "Пионере" пересмотрел ценовую политику и, возможно, сменит владельцев
В Алтайском крае в ДТП машины чаще сбивают пешеходов, чем сталкиваются с другими авто
В барнаульском аэропорту развернули палатки и пригнали спецтехнику для встречи главы МЧС
Фотофакт. В Барнауле родители будущих первоклассников по ночам стоят в очереди в школу
Судьба ААЭП окончательно решится не раньше марта
Как алтайские предприниматели воспользовались мощным лобби "Деловой России"
Как "разморозить" жемчужины барнаульского туркластера
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Правительство Алтайского края. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Тест. Что вы знаете про правительство Алтайского края?
Мультимедиа
В Рубцовске. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Во что превратился Рубцовск — бывший промышленный центр края
Инфографика
Закрытие лыжного сезона на "Трассе здоровья". 20 марта, 2016 год. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Вопрос дня. Как решить транспортную проблему около "Трассы здоровья" в Барнауле?
Интервью
Федор Найден. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
"Я не оппозиционер". Федор Найден рассказал, как намерен исправлять ситуацию в Камне
Фоторепортажи
"Черная пурга" в Норильске. Фото: Евгения Светкина. vk.com/typical_norilsk.
Видео и фотофакты. В Норильске "черная пурга" сносит людей с ног
Первый экземпляр абсолютно нового VW Tiguan приехал в Барнаул . Фото: "АлтайЕвроМоторс".
Фотофакты. Первый экземпляр абсолютно нового VW Tiguan приехал в Барнаул
Свадьба Артема и Юлии. Фото: архив event-агенства "Успех+".
Фотофакты. В чем главный секрет идеальной свадьбы
В Кулундинском районе на свалке уничтожили итальянские киви. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Фотофакты. На Алтае раздавили партию итальянских киви
По ночному Новосибирску провезли иностранные вертолеты. 31 января 2017 года. Фото: скрин с видео vk.com/act54.
Видео и фотофакты. По улицам Новосибирска проехали иностранные боевые вертолёты
Путешествие автостопом. Фото: vk.com/fuks021.
Фотофакты. Автостопщик из Барнаула рассказал, как объехать Азию почти без денег
Экономика
Расширение географии и другие итоги работы СГК в 2016 году. Фото: архив Алтайского филиала СГК.
Открыли второй фронт: расширение географии и другие итоги работы СГК в 2016 году
Потребитель
Медики на лыжной базе "Динамо". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Фотофакты. Барнаульцы прошли медобследование прямо на лыжной трассе
Туризм
Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru
Фотофакты. "Затерянный город" и селфи с альпакой: чем барнаульцев удивила Перу
Автоновости
Новый Ford Kuga. Иллюстрация: архив автосалона "АлтайАвтоЦентр".
"АлтайАвтоЦентр" презентует новый Ford Kuga 11 февраля
Недвижимость
Пекарня "Синнабон". Фото: Авито.
Фотофакты. Для пекарни "Синнабон" в ТРЦ "Арена" ищут новых хозяев
Здоровье
Бодрый кофе. Фото: СС0.
Ученые назвали 5 причин, почему надо пить кофе
Политика
Евросоюз. Фото: Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.
Литовский депутат предложил забрать у России Калининградскую область
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Автомобили. Мороз. Фото: fishki.net.
Ученые объявили о начале ледникового периода из-за угасания солнца
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Денисова пещера. Фото: altairegion22.ru.
Исследователи обнаружили в Денисовой пещере останки звероподобного существа
Культура
Открытие выставки Сергея Боженко "Рабочий. Класс!". Фото: Светлана Малюк.
Фотофакты. Рабочий класс и интеллигенция на выставке Сергея Боженко в Барнауле
Спорт
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Российский атлет заявил, что в России действует "допинговая мафия"
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Краевая клиническая больница. Фото: yandex.ru/maps.
В Барнауле пациент выпрыгнул из окна краевой клинической больницы
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Юлия Абрамкина Как "разморозить" жемчужины барнаульского туркластера
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