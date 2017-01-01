Картина дня

Налоги. Бухгалтерия. Фото: открытые источники (CC0).

Финансы-2016: рывок года. Платежи ключевых налогов на Алтае показали уверенный рост

В сети появилось новогоднее обращение президента Путина к россиянам
Итоги года: коррупционный бум, драма Шубенкова и барнаульский туркластер
В пути за подарками: Барнаул встал в 9-балльных пробках
Происшествия года: покусанная тигром девочка, "Доверие" и мать-"кукушка"
2017 год в Алтайском крае начнётся со шторма
Видео и фотофакты. Пять медведей на велосипедах проехали за караваном Coca-Cola в Барнауле
СГК раскрыла подробности передачи ей в концессию теплосетей в Барнауле
Кто был никем… О новых назначениях у алтайских единороссов, арестах и отставках
Популярное
  1. 25 снимков из серии "Кто же так строит?"
  2. 25 снимков из серии "Маразмы года"
  3. Фотофакты. 24 мгновения новогоднего салюта на главной ёлке Барнаула
  4. Фотофакты. Холода — не беда: 17 смешных зимних образов горожан
  5. Фотофакты. Звёздные красотки в пикантных новогодних костюмах
Успей до нового года
Застолье Как правильно выбрать продукты
Подарки Что подарить родным и любимым
Акции и скидки Щедрые новогодние предложения
Развлечения Куда отправиться на каникулы
Имидж Как создать новогодний образ
Где встретить Места встречи Нового года
Мультимедиа
Подсосново. Деревня. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Остров Германия. Что нашли и потеряли немцы в алтайских степях
Мультимедиа
Квартиры для тех, кто умеет работать, считать деньги, ценит время и комфорт. Фото из архива редакции.
Квартиры для тех, кто умеет работать, считать деньги, ценит время и комфорт
Бизнес
Валерий Казаченко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Работодатели Алтая c помощью "умной" сети стали чаще "следить" за сотрудниками
Разбор
СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Викторина. Проверьте свои знания о распаде СССР
Фоторепортажи
Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com.
25 снимков из серии "Кто же так строит?"
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото: Михаил Хаустов.
Фотофакты. 24 мгновения новогоднего салюта на главной ёлке Барнаула
Петух. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фотофакты. Голосуй за снимок самого красивого петуха
Барнаульцы приняли участие в акции "Я встречаю Новый год трезво!". Фото: Новосибирская митрополия.
Фотофакты. Как выглядят люди, которые хотят встретить Новый год трезво?
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Фотофакты. Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете"!
Чудит народ. Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
25 снимков из серии "Маразмы года"
Экономика
Большой праздник в квартале "Времена года". Фото: архив ООО "ИСК "Союз".
Большой праздник, аналогов которому еще не было, организовал ИСК "Союз" в квартале "Времена года"
Потребитель
16 причин, почему следует купить путевку у туроператора "Шестой континент". Фото: архив компании "Шестой континент".
16 причин, почему следует купить путевку у туроператора "Шестой континент"
Туризм
Отдых на природе. Фото из архива редакции.
Создатель "Тинькофф банка" собирается построить на Алтае виллы для VIP-клиентов
Автоновости
Массовое ДТП под Бийском. Фото: Анатолий Власов в vk.com/barneos22.
Алтайский край оказался прибыльным для страховщиков ОСАГО
Недвижимость
Праздник в квартал к нам приходит! Фото: архив ООО "ИСК Алгоритм".
Праздник в квартал к нам приходит
Здоровье
Пилюли. Лекарство. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Власти пообещали, что через год 90% жизненно важных лекарств в аптеках будут российскими
Политика
Сергей Дугин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В 2016-м новый мэр Барнаула Сергей Дугин был немногословен
Популярная наука
Новый год, елка, шар. Фото: СС0.
Ученые назвали вред и пользу новогодних праздников для мозга
Жизнь
Кино. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).
Викторина. Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?
Культура
Электронный билет в кинотеатр Formula. Фото: vk.com/formula_hi_tech_22.
В новом кинотеатре Барнаула продают электронные билеты
Спорт
Алексей Смертин презентовал книгу в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Я созрел признаться в своих слабостях". Алексей Смертин рассказал о своей жизни после футбола
Происшествия
Юрий Денисов в суде. Фото: Freelance Media.
Юрию Денисову продлили арест
Авторские колонки
На фото: Елена Маслова
Елена Маслова Кто был никем… О новых назначениях у алтайских единороссов, арестах и отставках
На фото: Евгений Бобров
Евгений Бобров Только хорошего и немного лучшего!
На фото: Андрей Никитин
Андрей Никитин Почему никто не показывает, как будет выглядеть "Барнаул — горнозаводской город" в целом?
На фото: Евгений Бобров
Евгений Бобров Счастье или способность к самообману?
На фото: Надежда Скалон
Надежда Скалон Без "России": как законодатели заставляют фирмы отказываться от всего "российского"
На фото: Евгений Бобров
Евгений Бобров Удар из прошлого: нужно ли бороться с автохламом на алтайских дорогах
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ@Mail.ru пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus