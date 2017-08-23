"Пьяная коза", Romber и "Каччота": что нового презентовали на Днях алтайского сыра

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Новинки от алтайских сыроделов .Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов.

Алексей Крысанов,

директор "Усть-Калманского маслосырзавода":

Рынок не стоит на месте, поэтому нам нужно развиваться, искать что-то новое. На фестивале мы презентуем два новых продукта: сыр "Тильзитер" и Maitre Fromager. Последний разработан совместно с французскими сыроделами из провинции Франш-Конте. Мы уже выпустили около 10 тонн этого продукта, и новый товар оценили потребители.

"Барнаульский молочный комбинат" в этом году разработал сразу два новых сорта сыра: Romber и Lamboni. Как сообщил гендиректор предприятия Александр Балушкин, уже в этом году они появятся в продаже. Стоит отметить, что объем сыров, выпускаемых "БМК", составляет примерно 15% от регионального. В 2017 году комбинат намерен перешагнуть показатель производства этого продукта в 7 тыс тонн.

Группа компаний "Киприно" презентовала покупателям новый сыр "Молочный". Первая партия этого продукта была выпущена в начале 2017 года.

"Салаирский маслосырзавод", также участвовавший в "Днях алтайского сыра", предложил покупателям свои новинки: сыры "Плеяр" и "Легкий фермерский". Технологию производства сыра "Плеяр" разработали ученые "Сибирского НИИ сыроделия" специально для этого предприятия. Для его производства на предприятии установили новое оборудование.

На фестивале также были представлены новые сыры от небольших фермерских хозяйств. Так, предприятие фермера Владимира Никитченко представило свой сыр Каччота, сделанный по итальянским технологиям. Попробовать на "Днях алтайского сыра" можно было и совсем эксклюзивные продукты, например, сыр "Пьяная коза". Секрет его в том, что он вымачивается в вине перед просушиванием и к сырному вкусу добавляется палитра винных ароматов.

Напомним, традиционный фестиваль "Дни алтайского сыра" проходил в Барнауле уже в 11 раз. В ближайшее время жителей и гостей краевой столицы ожидает еще один гастрономический праздник: "День мясного гурмана" пройдет 2 сентября около краевого театра драмы.