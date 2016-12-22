"БПЗ" будет продавать свою продукцию в Китай в эксклюзивной таре
"Барнаульский пивоваренный завод" будет выпускать свои напитки в специальной стеклянной бутылке объемом 0,6 литра. Продукт будут поставлять в Китай. Об этом altapress.ru сообщил председатель совета директоров предприятия Андрей Солодилов.
По его словам, именно к такой таре привыкли жители Поднебесной. Напитки в "стекле" объемом 0,5 или 0,3, как в России, там встречаются крайне редко. Ранее алтайская продукция в Китай отгружалась в ПЭТ-бутылках. Название "Байкал" было написано на этикетке оно английскими буквами. Как рассказал Андрей Солодилов, у китайцев Байкал ассоциируется с чем-то экологически чистым.
Напомним, "Барнаульский пивоваренный завод" начал поставки в КНР в мае 2016 году. Тогда гендиректор предприятия Алексей Рыбаков сообщил, что в Китае наблюдается мода на все алтайское, в том числе и напитки. На предприятии отмечали настоящий бум на заявки с просьбами познакомиться с предприятием, сбросить прайсы на продукцию.
Алексей Рыбников,
директор "Барнаульского пивоваренного завода":
Полностью перенаправлять объемы продукции в Китай нецелесообразно. Для нас в приоритете рынок города Барнаула, Алтайского края, близлежащих регионов. А те объемы, которые остаются, можем продавать за рубеж.
Напомним, в 2016 году было отмечено серьезное увеличение поставок продукции в Китай в стоимостном выражении. По итогам января-ноября, стоимостной объем поставок продовольствия в эту страну превысил уровень 2015 года почти в 3 раза и составил более 30% в структуре экспорта по товарной группе.
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